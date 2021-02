» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 14/feb/2021 de La Auténtica Defensa. "Las Charlas TED me ayudaron a descubrir cosas de mí que no conocía"







Pedro Siri es un estudiante de 6º de la Escuela Técnica Roberto Rocca. Hace dos años le contó a un salón de actos repleto cómo hace para expresar lo que siente a través del dibujo. Desde entonces y con la ayuda de los Clubes TED-Ed, perfeccionó su charla. Y días atrás la compartió con los lectores del prestigioso diario La Nación. Las Charlas TED nacieron en 1984 como una serie de conferencias sobre tecnología, entretenimiento y diseño. Desde entonces, se transformaron en una herramienta para difundir ideas de alto impacto sobre casi cualquier asunto existente. Y así como las audiencias pueden encontrar en ellas inspiración e incluso la punta de innovadoras soluciones, para los que se suben al escenario son un viaje hacia lo desconocido, un desafío que les aporta no solo nuevas habilidades sino un mejor conocimiento de su mundo interior. "Recuerdo el primer evento que hubo en la escuela: me encantó. Enseguida quise anotarme para el año entrante", cuenta Pedro Siri, alumno de 6º Electromecánica de la Escuela Técnica Roberto Rocca, en referencia a los Clubes TED-Ed, una iniciativa independiente que fomenta este tipo de charlas en colegios y organizaciones educativas. Después de generar una idea original, los estudiantes atraviesan un proceso de entrenamiento para comunicarla de manera efectiva, con talleres que promueven el desarrollo del autoconocimiento y el fortalecimiento emocional, así como la incorporación de técnicas de oratoria, vocalización y postura corporal para hablarle de la forma más natural posible al público. En octubre de 2018, con bota ortopédica incluida a causa de una lesión practicando taekwondo, Pedro se paró delante de un atrio repleto de compañeros, docentes y familias, en una alfombra circular roja sobre la que recaía el peso cientos de miradas. Alzó su vista, devolvió una leve sonrisa, tomó aire y se largó. "Cuando yo era chiquito… bueno, más chiquito, le escribí una canción a una compañera", fue su primera oración. La charla se titulaba "Decir con arte" y argumentaba que las palabras no tenían por qué ser el único medio para expresar los sentimientos hacia otras personas. La música, aunque en su caso particular el dibujo, podían ser igual de precisos en esa misión. Cinco minutos más tarde, una ovación cerrada llovía sobre Pedro. Sin embargo, el joven nunca terminó de hablar. Quedó tan enganchado con la propuesta de los Clubes TED-Ed que se sumó a más actividades. Primero a la edición Weekend, donde confluyen participantes egresados de Clubes. Más tarde fue parte del Fórum por un nuevo aniversario del evento. Y a fines del año pasado recibió una invitación especial para formar parte de la grilla de los primeros Clubes TED-Ed en Barcelona. Debido a la pandemia no pudo viajar, por lo que se grabó a través de las plataformas Twitch y YouTube. "Estuvo buenísimo", dice Pedro. El rodaje transcurrió en un estudio profesional y la charla salió estupenda. Tanto, que en los días posteriores recibió la oferta para compartirla en la sección "Estilos de vida" del prestigioso diario La Nación. "Como yo todavía soy menor tuvieron que aceptar mis viejos, que estaban súper contentos", señala el joven conferencista. Lo que más valora Pedro de su travesía TED son los vínculos que entabló. Desde que estaba en los Clubes TED-Ed de la ETRR -con los que sigue colaborando todos los años-, cuando pudo relacionarse más con sus compañeros "y entenderlos en ciertos aspectos", hasta el training que recibió de Diana Wang, conferencista que conmovió hace algunos años en TEDx Río de la Plata al contar la historia de sus padres, inmigrantes judíos sobrevivientes de la ocupación nazi en Polonia. Juntos "desarmaron" la charla original que Pedro había dado en 2018 en el atrio de la escuela y la potenciaron con lo que el joven había aprendido, cambiado y comprendido mejor desde entonces. "Descubrí nuevas cosas de mí mismo que no conocía o no me enteraba de dónde salían", asegura Pedro. "En nuestra primera sesión, Diana me dijo que me olvidara del guión y que le contara cosas de mí, mí historia, quién era Pedro Siri. En eso el guión prácticamente se escribía solo. Y me fui dando cuenta de dónde surgía esto de decir las cosas a través del dibujo". Pedro es un embajador de los Clubes-TED y pretende colaborar no solo para que se sigan organizando en la ETRR sino también en cada vez más escuelas de Campana. Todavía no sabe el lugar al cual le gustaría que esta aventura de ideas lo deposite. Pero sí tiene la certeza de animar a más jóvenes a vivirla.

Pedro Siri en 2018 durante su Charla TED inaugural en la ETRR.





El estudiante durante la grabación de la conferencia que salió en La Nación.



"Las Charlas TED me ayudaron a descubrir cosas de mí que no conocía"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar