LLEGA A COMODORO La causa por el supuesto espionaje ilegal desplegado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) llega a los tribunales de Comodoro Py cuando debían resolverse pedidos de procesamiento para sus últimos titulares, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, acusados de ser los jefes de organización dedicada a la producción de inteligencia prohibida. La decisión adoptada este viernes por la Cámara Federal de Casación Penal se produjo antes de que el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, pudiera resolver la situación procesal de los exseñor 5 y exseñora 8 para quienes los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide habían reclamado el procesamiento. Sólo una improbable intervención de la Corte Suprema de Justicia podrá evitar que el expediente se asiente definitivamente en los Tribunales de Retiro.



HABRÁ QUE ESPERAR El sector de comercio y servicios tuvo en 2020 una retracción del 8,8% y en 2020 será difícil que "supere con facilidad el 7% de crecimiento anual", por lo que habrá que esperar por lo menos hasta finales del 2022 para recuperar los niveles que la actividad mostraba en 2019. Esas son las estimaciones de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que en su último informe mensual advirtió que todas sus previsiones están sujetas a "la posibilidad de sostener la recuperación", si se tiene en cuenta que las proyecciones oficiales de crecimiento están condicionadas a que la inflación del año sea del 29%. POR ENCIMA DE LAS PROYECCIONES La inflación núcleo de noviembre, diciembre y enero acumuló un 13,3%, que si se anualiza llegaría al 64,4%, un número que supera las previsiones de la mayor parte de los economistas y consultores y más que duplica la pauta oficial del 29% establecida en la elaboración del Presupuesto. El cálculo forma parte del último informe de coyuntura de la Fundación Mediterránea realizado por el economista Marcos O´Connor, quien también desestima la supuesta incidencia de la denominada "inflación importada" en los precios de los alimentos por la suba de las cotizaciones internacionales de las commodities. Al respecto, destacó que mientras el rubro "Alimentos y bebidas no alcohólicas" tuvo en la Argentina un aumento del 4,8% en enero, en el mismo período en Uruguay el incremento fue de 0,2%, es decir veinticuatro veces inferior. ABSUELTO El Senado de los Estados Unidos absolvió este sábado al ex presidente Donald Trump, en la acusación de incitar a la violencia por los serios incidentes ocurridos en el Capitolio el 6 de enero pasado, al no lograr reunirse los votos suficientes para inculparlo. De esa manera, el ex mandatario republicano se salvó de su segundo "impeachment", que en este caso hubiera significado "inhabilitación para el ejercicio de cualquier posición de representación, honor, confianza o remuneración de y por Estados Unidos". La acusación reunió el voto de 57 senadores, diez menos de los requeridos para arribar a una condena, mientras que 43 senadores se inclinaron por la absolución. FUERTE TERREMOTO Un potente terremoto, de 7,1 grados en la escala de Richter, sacudió la costa este de Japón, cerca de la Prefectura de Fukushima. El movimiento telúrico se registró a las 11:08 hora local y se notó con fuerza en la ciudad de Tokio, capital del país del Sol naciente. Según informó la Agencia Meteorológica de Japón, el sismo tuvo una magnitud de 7,1 grados en la escala de Ritcher. El epicentro del terremoto fue la costa de Fukushima, a una profundidad de 60 kilómetros. Por el momento, el organismo nipón aclaró que no se emitió una alerta de tsunami. El temblor se sintió con fuerza en Tokio, donde vibraron algunos edificios, aunque hasta el momento no se registraron heridos, víctimas fatales ni daños materiales. La zona de Fukushima fue escenario en 2011 de la mayor catástrofe natural de la historia reciente de Japón, cuando un sismo de 9 grados provocó una ola gigante: ambos fenómenos dejaron más de 15.000 fallecidos.

14 de Febrero de 2021

