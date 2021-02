Tampoco el zika y el chikungunya porque se trata del "mosquito charquero" y no del famoso Aedes Aegypti. Desde la Dirección General de Calidad Ambiental, Bromatología y Zoonosis estimaron que el escenario durará "entre dos y tres semanas" y aseguraron que la fumigación no es efectiva. La Región Metropolitana de Buenos Aires está sufriendo una invasión de mosquitos. En medio de la pandemia de coronavirus, de inmediato se temió que el dengue se convierta en una nueva amenaza para la salud de la población. Sin embargo, el responsable de esta repentina plaga no es un vector de enfermedades. "No, no es el Aedes Aegypti", confirmó Gonzalo Brutti, titular de la Dirección General de Calidad Ambiental, Bromatología y Zoonosis, en diálogo con La Auténtica Defensa. "El que anda dando vueltas ahora es el Albifasciatus, que es una de las 30 especies autóctonas que tenemos en la zona". Y subrayó: "No trasmite nada, todo lo que hace es molestar". Conocido como mosquito charquero por su preferencia para reproducirse en los charcos y lugares húmedos de barro, el Albifasciatus es una especie silvestre acostumbrada a alimentarse de animales. Por eso resulta particularmente agresiva para los seres humanos, insistiendo en sus ataques hasta saciar su sed. Una vez que depositan, los huevos resisten más de un año, incluso en condiciones de sequía. Mientras no llueva la hembra sigue poniendo huevos, y cuando viene el agua, eclosionan todos juntos. Esa sincronización es lo que habría producido la invasión actual, aunque los expertos también sospechan que pudo haber contribuido otro factor. "Este mosquito no tiene como proliferar en las zonas urbanas porque el avance del asfalto y el concreto le quitó los charcos y el barro que necesita para depositar los huevos", aseguró a la agencia de noticias Télam el biólogo Nicolás Schweigmann, investigador del Conicet y profesor de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Agregó que es probable que estos mosquitos hayan sido arrastrados por el viento desde zonas periurbanas y que por eso no tienen futuro en la ciudad. Gonzalo Brutti señaló que al ser un insecto inofensivo para los vecinos -más allá de su picadura ocasional- lo recomendable no es fumigar sino dejar que su ciclo natural se extinga en "dos o tres semanas". No obstante, el funcionario recordó que todavía estamos transitando el período de máxima actividad del Aedes Aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya. "Hay que continuar previniendo su proliferación", manifestó. "A diferencia del Albifasciatus, sus huevos crecen en los recipientes que acumulan agua. Por eso tenemos que descacharrar los patios y veredas, retirando hasta las tapitas de las gaseosas". El dengue es una enfermedad viral que puede provocar fiebre alta, sarpullido y dolor en los músculos y las articulaciones. En los casos más graves produce hemorragia profusa y un shock potencialmente fatal. Las personas que se contagian por segunda vez con el virus tienen un riesgo mayor de desarrollar la enfermedad de manera más grave. En tanto, el contagio del virus del zika es especialmente peligroso durante el embarazo, ya que puede generar malformaciones en el bebé. Brutti ofreció pista para diferenciar al Aegypti de otros moquitos. Además de sus típicas patas con puntos blancos, el transmisor del dengue "pica a la mañana temprano o la tardecita, siempre de día". "El que zumba a la noche las orejas no es", aclaró el especialista, y reiteró la necesidad de evitar la reproducción del Aegypti en el hogar. Además, recomendó avisar a su departamento si se detecta uno y no matar a los controladores naturales de plagas, como sapos, lagartijas y murciélagos. ¿Y para combatir al charquero? "Solo cerrar los mosquiteros y mucho repelente, en especial para los chicos".

Gonzalo Brutti







Están por todos lados:

Confirman que los mosquitos invasores no transmiten el virus del dengue

