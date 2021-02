Continuando con la sección "el viaje de tu vida por tu país", le toca el turno de la provincia de Chubut, en un circuito corto, pero cargado de adrenalina, con un enfoque diferente y la clara intención de exprimir el destino, de contactarse con la naturaleza de este pedazo de la Patagonia,con la posibilidad de alargar la estadía o sumar destinos y así enriquecer esta propuesta. Hasta el 31 de marzo siguen vigentes los Planes Ahora 12 y Ahora 18, con nuevas tasas de financiación muy convenientes en 6, 12 y 18 cuotas con 3 meses de gracia para abonar el primer pago. Luego de un vuelo de 2 horas hasta Trelew aterrizarán en el punto de acceso más a mano donde llega Aerolíneas Argentinas. Si bien Madryn dispone de un aeropuerto operativo, un conflicto que lleva ya muchos años entre la aerolínea de bandera y dicho aeropuerto, impide arribar de la manera más simple. Al lado de Trelew, bordeando el océano abierto se encuentra la capital, Rawson, que junto con Dolavon y Gaiman terminaron de conformar las primeras colonizaciones galesas desde 1.865 en adelante, cuando estos primeros pobladores europeos decidieron apostar por esta tierra llena de enigmas y promesas, una colonización diferente, al estilo británico, arribando familias enteras que se fueron agrandando con el paso del tiempo y adoptando las costumbres nuestras mezclando las propias, tal es así así que el legado de los Jones, Williams o Evans no solo se reduce a la torta galesa sino a sus iglesias anglicanas, el festejo del Eisteddfod (se pronuncia istvod) donde se recita literatura en idioma galés y la posterior expansión hasta el borde de Chile. Pero este viaje no hará hincapié en la historia galesa de la Patagonia, será para avistar la fauna autóctona de una manera diferente, divertida y activa. Si bien Puerto Madryn es la ciudad más cercana a la península, no será el destino inicial, el viaje se concentrará dentro de la península, en Puerto Pirámides, desde donde harán base. Irán directo al grano para disminuir los tiempos de traslados de este viaje y sus actividades. El trayecto desde Trelew son aproximadamente 160 Km, asfaltados casi en su totalidad. A los 50 Km bordearán Puerto Madryn y llegarán luego de unos 90 Km más a este pequeño pueblo recostado sobre el Golfo Nuevo, enorme ojo de agua abrigada donde entre septiembre y noviembre encuentran la temporada alta de ballenas francas australes. Puerto Pirámides es simple, unas pocas calles con un dibujo poco convencional, mayormente adoquinado, prolijo, con olor a mar y aventura, donde el viento suele pisar fuerte. Luego del primer pernocte llega el momento del kayak (normalmente son dobles) siempre acompañados de guías especializados y el equipamiento homologado por prefectura. Se dirigirán a hacer una pequeña travesía marítima, donde los acompañarán lobos marinos durante el recorrido cercano a esas costas fracturadas. El color del agua no es lo que acostumbramos ver en nuestras costas de la provincia, es un verde oscuro muy agradable a la vista, que hace que la navegación a pala sea una experiencia fuera de lo normal. Estos animales amistosos se acercan con facilidad o se dejan ver mientras toman sol sobre las rocas de la costa. Los guías les explicarán las diferencias entre lobos marinos de un pelo y de dos pelos, detalles de reproducción, alimentación y sus depredadores. Divisarán también muchas especies de aves, pingüinos, cormoranes, y se acercarán a cuevas repletas de fósiles marinos. Al día siguiente la emoción irá en aumento, porque luego de una breve caminata desde el hotel hacia la operadora de buceo local, será turno del snorkel con lobos marinos, actividad donde podrán interactuar con esos mamíferos marinos, una excursión inolvidable y para toda la familia, que no requiere ningún conocimiento previo, simplemente dejarse llevar por esta nueva experiencia. Tendrán tiempo para descansar por la tarde o elegir algún adicional si así lo prefieren. El último día de Pirámides comienza luego del desayuno, alrededor de las 9 de la mañana, para hacer el recorrido de Península Valdés, donde visitarán la reserva de Caleta Valdés,hogar de los elefantes marinos. La caleta es un accidente que consiste en una lengua de tierra paralela a la costa, en este caso de aproximadamente 30 km, con agua en el centro. Es hogar de anidación de pingüinos, una tierra muy erosionada y seca, con costas desprolijamente talladas y los elefantes, que son el plato principal. Es importante hacer un breve paréntesis, estos enormes animales se ven solamente en 2 sitios del planeta fuera de la Antártida (el otro es en las costas de California) y forman harenes de un macho dominante que está continuamente defendiendo a sus "novias" de los intrusos, y por supuesto, dándoles cariño. El olor de la elefantería no va a ser lo más agradable que huelan, ni tampoco los peculiares sonidos, pero si tienen la suerte de ver un enfrentamiento entre 2 machos, serán testigos de cómo estos enormes animales inflan las trompas y se chocan con violencia defendiendo o reclamando a las hembras. El final del verano será momento de la partida de los elefantes, que bajarán a la Antártida. Es frecuente ver pariciones (siempre van a estara distancia prudencial) y se darán cuenta de esto porque las gaviotas rápidamente se amontonan para comer las placentas de las madres parturientas.El salitral cercano será el siguiente punto de observación, donde es frecuente cruzarse con choiques, maras y guanacos. Ya saliendo de la península visitarán el centro de interpretación de flora y fauna, desde ahí directo a la ciudad de Puerto Madryn. El pernocte será en la ciudad, realmente muy agradable, mirando al mar, con mucha actividad portuaria y bien diseñada, ideal para caminarla de día y noche, segura, bien iluminada. Es interesante la gastronomía porque mezcla platos alrededor del cordero y de pescados y frutos de mar. El vuelo de regreso tiene que ser después de las 19.00 Hs para aprovechar el último día y visitar Punta Tombo, ni más ni menos que la mayor pingüinera continental del mundo. Un recorrido muy bien senderizado donde podrán observar hasta medio millón de ejemplares en su tope de temporada, siempre antes de abril. Estas simpáticas aves las verán en todos los tamaños y situaciones, ya que estarán anidando algunos, alimentando a sus polluelos otros y muchos corriendo al mar en bandadas. Después de esta visita, que sin dudas es uno de los platos fuertes del viaje, serán el turno del Museo Paleontológico de Trelew, con un peso enorme en la paleontología internacional, que expone descubrimientos fósiles e investigaciones de la región patagónica.



Península Valdés y Puerto Pirámides en kayak

Por Lic. Guillermo Ceballos

