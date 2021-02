» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 14/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 14 de Febrero







DÍA MUNDIAL DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS Celebrado desde el año 2013, en este día se concientiza sobre las cardiopatías congénitas, se resalta la importancia de la detección temprana y se informa acerca de los avances en el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico. La Cardiopatía Congénita es una alteración o anomalía en la estructura del corazón o sus válvulas que se origina durante las primeras semanas del embarazo (40 o 50 días de gestación) cuando se está formando el corazón. La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que 1 de cada 33 lactantes del mundo presenta alguna cardiopatía congénita. Por otra parte, la Fundación Cardiológica Argentina (FCA), informa que cada año nacen aproximadamente 20 niños por día con cardiopatías congénitas, lo que convierte a las mismas en una de las anomalías más frecuentes en los recién nacidos. Asimismo, remarcan que con los tratamientos actuales entre el 80% y 85% de los pacientes llegan a la adultez. No obstante, son una de las principales causas de muerte, durante el primer año de vida, si no se diagnostican y tratan correctamente: "es importante que la comunidad se concientice también sobre la relevancia de los controles obstétricos periódicos durante el embarazo, que permiten detectar las malformaciones cardíacas precozmente".



ESTUDIANTES SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL TORNEO METROPOLITANO 1982 Sucedió en el año 1983 cuando Estudiantes venció 2 a 0 a Talleres y se consagró campeón del Torneo Metropolitano 1982. El equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo e integrado por José Luis Brown, Miguel Ángel Russo, Marcelo Trobbiani, Alejandro Sabella y José Daniel Ponce, debutó con una victoria frente a Racing de Córdoba 1 a 0 con gol de Hugo Gottardi. En el siguiente partido repitió el resultado con gol del mismo jugador contra Huracán. Los siguientes rivales que cayeron frente al conjunto de Bilardo fueron Rosario Central y Platense, sin embargo, en la quinta fecha Boca le arrebató el triunfo por un tanto de Héctor Scotta. Tras empatar contra Independiente y Ferro retornó a la victoria en la novena fecha al ganarle 2 a 0 a Sarmiento con goles de Guillermo Trama. "Quiero ganar siempre y para ello, lógicamente, tengo que ser el mejor. Por eso mismo soy un apasionado de la organización, del orden y la disciplina. Con eso no se ganan los partidos; los partidos los ganan los buenos jugadores, pero todo lo demás ayuda y mucho" manifestó Bilardo. A lo largo del torneo, Estudiantes ganó 21 partidos, empató 12 y perdió 3. En el último partido Brown y Gottardi convirtieron los goles que le dieron el Metropolitano al "Pincha".



SE LANZA "BEAT IT" Un día como hoy en el año 1983, Michael Jackson lanzaba el sencillo "Beat it". Perteneciente al exitoso disco "Thriller" (1982) y compuesta por el cantante estadounidense, la canción fue escrita por el artista a pedido de su productor Quincy Jones que quería incluir en el álbum una canción de rock: "quería escribir el tipo de canción que saldría a comprar. Pero algo totalmente diferente al rock que escuchaba en la radio Top 40".



Efemérides del día de la fecha, 14 de Febrero

