Pronto comenzaremos de nuevo nuestra vida, digamos normal, si Dios lo permite, y también pronto esta triste historia que nos tocó vivir, a nosotros como Nación y al mundo; seguro quedará atrás, y cuando sea un recuerdo, cuando la palabra pandemia nos nuble la vista, al recordar a las personas que han partido o todo lo que hubo que atravesar duelos, falta de trabajo, sin alimentos en ocasiones, soledad, penumbras por doquier y ahí llegará la pregunta. ¿Para qué? Porque de un día para otro no pudimos abrazarnos, visitarnos, los latinos disfrutamos de la amistad, el compañerismo, y es necesario, casi imprescindible, el poder sentir el contacto físico con nuestros queridos; y de pronto un día casual se instaló en el mundo una, pandemia; la cual nos coloca a todos en general, en una situación completamente vulnerable, distinta y desconocida. No lo podemos eludir, por más voluntad que pongamos, casi todas las familias tenemos algún conocido, familiar, amigo, que pasó por esta fea realidad: hay códigos que debemos obedecer por el bien de todos, cuidar y cuidarnos es la constante: y en este punto me detengo para preguntarme sin permitirme abrir ningún tipo de polémica, solo quisiera intuir ¿qué enseñanza nos dejará esta prueba? (Gálatas5:14) nos recuerda, "Amarás a tu prójimo como a ti mismo", ¿Seremos más solidarios, volveremos a mirarnos a los ojos para leer en la mirada, amor, autenticidad, respeto por uno mismo y por el prójimo, actuaremos de manera eficaz para no perjudicar a nadie? Llámese mayor, joven, niño, en general, a individuos que transiten distintas etapas de la vida; porque hoy es tiempo de responsabilidad, sé que esta acción puede demandar un poco de sacrificio, púes no es agradable vivir con una enfermedad acechando, e ignorando donde está la solución definitiva. Por eso La Biblia nos habla. (Juan 16: 33) explica, "Estas cosas os he hablado para que en mi tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo" se interpreta claramente que únicamente Dios tiene el poder para revocar esta situación (Salmo 121:7) expresa, "Jehová te guardará de todo mal; el guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre" También Dios nos cita en (Isaías 41:10)"No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia" Claramente nos manifiesta que no estamos solos en esta situación, y que las posibilidades de finalizar este período dependen de Dios, otorgando sabiduría a los científicos, al personal preparado para tal situación y a nosotros para cuidarnos como se debe. Dios, el Supremo, el Omnipotente, tiene en su diestra la definitiva erradicación de este fenómeno; nuestra esperanza está puesta en Él, y seguro muy pronto volveremos a ser una Nación sana y con las libertades apropiadas. "Hoy es el Día", de acercarnos a Dios a través de Jesús, el único Camino, para estar seguros, y bajo su protección. (2da Corintios 6:2). "No hay que dejar para mañana, lo que podemos hacer hoy". Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia", ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Rosa Buhalezuk Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar





La voz de Dios para este tiempo:

Tema se hoy; "Hoy es el Día"

Por Rosa Buhalezuk

