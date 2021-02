El apocalipsis expresa un holocausto nuclear, en ese sentido, su contenido lleno de imágenes simbólicas representa en síntesis algo bien concreto: la posibilidad de extinción de la especie humana junto a muchas otras especies animales y vegetales del planeta. El gran fracaso de las estructuras religiosas y gubernamentales respecto a estos tiempos, fue interpretarlos dentro de sus propias fantasías, llena de supersticiones, sin ser capaces de poder observar algo tan simple como que la humanidad estaba en un rumbo de colisión irreversible. Es decir, en lugar de interpretar los indicadores sociales, políticos, tecnológicos y la perversa degeneración de una sociedad zombie para ponerle fin a este proceso, confinaron la información solo para darle sustento a la lógica doctrinaria que les asegurase poder. De este modo hicieron del mensaje y las advertencias del Cielo una información privilegiada disponible para pocos, y un fetiche para el resto al que todos debían alabar pero que nadie podía llegar a comprender. Mientras tantos, año tras año, décadas tras décadas, la humanidad desembolso cada vez más dinero en gastos militares, haciendo del proyecto nuclear un record como aquel que más recursos ha consumido en toda la historia. Son 70 años de desarrollo nuclear constantes. Con la tecnología disponible hoy, las imágenes de Hiroshima y Nagasaki (duele decirlo) son explosiones muy menores. Hoy en día, cualquier ataque a cualquier lugar del mundo desencadenaría irremediablemente un invierno nuclear que afectaría a todo el planeta. A su vez las complejidades del poder que nos somete, hace que la encrucijada política se cierre siempre sobre su propia lógica de sometimiento y destrucción. Porque las posibilidades de una guerra atómica son cada vez mayores en la medida que pasa el tiempo. Y lo más lamentable es que como sociedades no hemos asumido la necesidad del desarme, ni actuado en consecuencia. Cuando hablamos de estos temas, nos parecen ajenos y pensamos más en Bush, Trump, Biden, Putin, Xi Jinping que en nosotros mismos. Y eso es un indicar social trágico que nos da la pauta de que estamos tan cerca de desaparecer, que ni siquiera tenemos capacidad para poder percibirlo. En cambio los que sí tienen una mirada amplia, generosa y llena de amor por igual, son los seres extraterrestre que visitan la Tierra, desde diferente regiones provenientes del cosmos. En este escrito no vamos a rebajarnos a demostrar su existencia, porque realizarla está al alcance de cualquiera que busca la verdad. Ellos tienen una mirada de que no discrimina y se han abierto paso en este mundo para poder llegar a cualquiera que desee escucharlos. Han logrado eludir los dispositivos de censura millonaria de los gobiernos, como si fuera un juego de niños. Llegan a todos nosotros a través de dispositivos impensados y tan sencillos como una página en un diario, una página web, un mensaje de texto… pero sobre todo a través del sacrificio Cristico de Giorgio Bongiovanni. Giorgio es un eslabón fundamental para que esta dinámica esté cerca. Su sacrificio no quedara en vano gracias a aquellos que pueden entender. Su pasión, a imitación de Jesucristo, es un acto de amor universal que nos da la oportunidad de conocer, comprender y realizar nuestra verdadera naturaleza humana, en contraposición a la imagen retorcida que nos devuelve el espejo de esta sociedad. Y al igual que su maestro, nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de la crucifixión que lleva a cuesta en su vida cotidiana, nos abre una puerta. Una puerta que es un ofrecimiento único e irrepetible. Una oportunidad de redención, antes de que todo sea tarde. Mensaje del día 06 de febrero del 2021 Setun Shenar y los hermanos de la luz comunican: El amor incondicional y la apelación del cosmos "Hemos escuchado atentamente las declaraciones del presidente de la Federación Rusa Vladimir Vladimirovich Putin. Como ya hemos dicho en numerosos comunicados adjuntos a este mensaje, nosotros no estamos con el imperio de oriente ni con el de occidente. la política expresada en los últimos 100 años de vuestro tiempo por los bloques de poder mencionados más arriba es nefasta y deleterea. El ápice de tal diabólico poder fue el de los genocidios masivos causados por dos explosiones nucleares (1945- hiroshima y nagasaki) que mataron a cientos de miles de ciudadanos y niños japoneses. Una política que ha causado el desastre global del planeta tierra arriesgando el fin de la civilización y la extinción de la raza humana. Os hemos dicho, también, que en caso de un conflicto nuclear entre los dos bloques, Oriente y Occidente, el primero capitaneado por los Estados Unidos de América, el segundo por la Federación Rusa y China, nuestra intervención sería inmediata y en ocho minutos de vuestro tiempo nuestra milicia celestial bloquearía todas las acciones militares, neutralizando cada estructura bélica nuclear y convencional. Nuestra tristeza es enorme, nuestro lamento es desmesurado porque a pesar del enorme sufrimiento que afecta a vuestra sociedad humana, a todas las especies vivientes en la tierra y a los millones y millones de muertes por hambre, enfermedades, catástrofes, guerras y discriminación de todo tipo, está vigente, todavía, el peligro de una Tercera Guerra Mundial nuclear. Por honestidad y ética espiritual tenemos que destacar que, aunque no compartimos las ideas políticas y antidemocráticas del presidente Putin, hemos notado que en Davos, en el curso del reciente foro económico mundial, ha admitido oficialmente que la situación global puede trascender de modo imprevisible e incontrolable hacia una guerra nuclear y con estas declaraciones ha manifestado el deseo de evitarla. Os imploramos leer atentamente los mensajes adjuntos y comprendereis que nosotros no somos de este mundo, que nuestra misión reviste características mesiánicas y estamos aquí para salvar lo salvable. ¿Qué más podemos deciros? Esperamos que nuestros maestros cósmicos acojan el pedido de nuestro mensajero, quien escribe, el del "gran contacto" entre vosotros y nosotros, hombres de la tierra, ahora caídos y desesperados. un pedido que nace del amor incondicional que siente nuestro hermano, el señalado por Cristo, hacia todo el género humano. ¡Nosotros estamos listos! ¡No hacemos promesas! ¡Depende mucho de vosotros terrestres! Paz a ti amigo de los hombres y hermano en Cristo de la confederación! Paz a ti y a todos. Leed, meditad y deducid! ¡Paz!" A través de Giorgio Bongiovanni, 06 de febrero 2021. Link al mensaje completo y anexos: https://www.thebongiovannifamily.com/mensajes-2021/9403-el-amor-incondicional-y-la-apelacion-del-cosmos.html Para más info por favor visite el Facebook: https://www.facebook.com/El-dia-que-la-tierra-se-detuvo-104198931417522 WhatsApp : +5491162587625

