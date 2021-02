» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 14/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Vóley:

Dirigido por Hernán Carneri, cuenta con ocho jugadores del Club Ciudad de Campana, donde hizo parte de su preparación para el certamen que comenzará mañana en Villa María, provincia de Córdoba. La Liga Nacional de Voleibol (ex Liga A2) es organizada por la Federación del Voleibol Argentino (FeVA) y es el segundo escalón de la estructura competitiva argentina. Y mañana estará comenzando una nueva edición del certamen que, dada la actual situación sanitaria que atraviesa el país por la pandemia de coronavirus, se desarrollará en modo "burbuja", íntegramente en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba. Contará con 32 participantes que se dividirán en cuatro zonas de ocho equipos cada una. Y entre esos conjuntos se encuentra Matanza Vóley, el cual es apoyado por la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de La Matanza y que en esta oportunidad presenta una fuerte relación con el Club Ciudad de Campana. Por un lado, su entrenador en jefe es Hernán Carneri, quien también está a cargo de la Primera División del Tricolor que se prepara para volver a competir en la División de Honor de la Federación Metropolitana (FMV). Y a partir de ese vínculo, el plantel actual de Matanza Vóley se conformó con varios juveniles formados en las categorías menores del CCC y también con jugadores de reciente paso que actualmente trabajan en la institución de nuestra ciudad. Entre los juveniles se encuentran Emilio Mitchell (17 años; receptor-punta), Lucas Damiano (16 años; receptor-punta); Ignacio Romero Allegri (17 años; central), Tomás Acuña (17 años; receptor-punta) y Rodrigo Michelón (22 años; receptor-punta). Además, el plantel también cuenta con otros tres jugadores de la entidad de nuestra ciudad: el armador Juan Pablo Romero (35 años; actual entrenador del Maxi Vóley del CCC); el punta Nicolás Gómez (30 años; actual entrenador de los equipos masculinos Sub 16, Sub 18 y Sub 21 del CCC); y el central Marcos Ledesma (25 años). Matanza Voley integrará la Zona 1 de la Liga Nacional junto a Tucumán de Gimnasia, AMUVOCA de Santa Cruz, River Plate, Ausonia de San Juan, Rivadavia de Villa María (Córdoba), Sarmiento de Chaco y Regatas de Santa Fe. En su preparación para este certamen, el equipo dirigido por Hernán Carneri también tuvo otro vínculo con el CCC, que cedió sus instalaciones para el desarrollo de entrenamientos, dado que los espacios municipales de La Matanza que suele utilizar el conjunto de vóley se encuentran todavía cerrados por la pandemia de coronavirus.

MATANZA VÓLEY CONTARÁ CON OCHO JUGADORES DEL CLUB CIUDAD DE CAMPANA EN ESTA LIGA NACIONAL. HABRÁ 13 "EMBAJADORES" DEL CCC EN EL TORNEO Ramsés Cascú, Giuliano Turcitu, Jonás Ponzio, Juan Martín Giulietti e Iván Carballo también estarán en Villa María. Además de los ocho jugadores que serán parte del plantel de Matanza Voley, otros cinco jóvenes formados en el Club Ciudad de Campana bajo la tutela del profesor Rubén Rosales serán protagonistas de esta Liga Nacional que estará arrancando mañana en Villa María. Como ya fuera mencionado anteriormente en estas páginas, el central Ramsés Cascú (medalla de bronce en el Mundial Sub 19 "Egipto 2019") jugará para Mutual Policial de Formosa que integrará la Zona 2 junto a Estudiantes de La Plata, Universitario de La Plata, Monteros Vóley de Tucumán, ICA San Luis, San Martín de Porres (Mendoza), Bomberos Villa Ocampo (Santa Fe) y Waiwen (Chubut). En tanto, Giuliano Turcitu será parte de la Selección Argentina Menor (Sub 19) que fue invitada al certamen para que continúe con su preparación para el Mundial de la categoría que debería realizarse este año en Irán. Los dirigidos por Pablo Rico jugarán en la Zona 4 junto a Salta Vóley, Regatas de Corrientes, Belgrano Don Torcuato, Ferro Carril Oeste, Banco Hispano de San Juan, IMC de Río Tercero y Rowing de Paraná. En la misma Zona 1 que integrará Matanza Voley también estará River Plate, que presentará un equipo formado íntegramente por juveniles, a excepción de Luis Gorosito (41 años). Y entre ese grupo de jóvenes Millonarios estarán los campanenses Jonás Ponzio (20 años) y Juan Giulietti (18 años). Finalmente, el último nombre de esta lista es el del misionero Iván Carballo (19 años; armador), quien se incorporó al CCC en 2017. Ahora, formará parte del plantel del Club Atlético Sarmiento de Resistencia (Chaco), otro de los equipos que participará de la Zona 1 de esta Liga Nacional.

JONAS PONZIO SERÁ PARTE DEL PLANTEL DE RIVER PLATE QUE PARTICIPARÁ EN ESTA LIGA NACIONAL.

