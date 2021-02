Breves: Deportivas

DOBLETE DE MESSI

Por la 23ª fecha de La Liga de España, Barcelona le ganó 5-1 a Alavés como local con un doblete de Lionel Messi. De esta manera, la Pulga llegó a 15 tantos en el campeonato y quedó uno por detrás del uruguayo Luis Suárez. Este sábado, además, Atlético Madrid superó 2-1 a Granada como visitante con un tanto de Ángel Correa y ahora cuenta con 8 puntos de ventaja en lo más alto de las posiciones. En los otros dos duelos de ayer, Sevilla venció 1-0 a Huesca, mientras Eibar igualó 1-1 con Valladolid. La programación seguirá hoy con Getafe vs Real Sociedad, Real Madrid vs Valencia, Levante vs Osasuna y Villarreal vs Betis. El lunes jugarán Cádiz vs Athletic Bilbao.

CAYÓ EL MILAN

Por la 22ª fecha de la Serie A de Italia, el líder Milan cayó 2-0 en su visita al Spezia y hoy puede perder la punta si el Inter derrota a Lazio (16.45, ESPN). Ayer, además, Napoli venció 1-0 a Juventus, mientras Torino y Genoa igualaron 0-0. Este domingo también jugarán: Roma vs Udinese, Cagliari vs Atalanta, Sampdoria vs Fiorentina y Crotone vs Sassuolo. Y mañana lo harán Hellas Verona vs Parma.

EL CITY, IMPARABLE

Por la 24ª fecha de la Premier League, Manchester City venció ayer 3-0 a Tottenham en un nuevo duelo entre Pep Guardiola y Jose Mourinho, el City llegó a los 53 puntos y le mantuvo siete de ventaja sobre Leicester, que ayer superó 3-1 a Liverpool. Este sábado, además, Burnley le ganó 3-0 a Crystal Palace, mientras Brighton empató 0-0 con Aston Villa. Hoy juegan: Southampton vs Wolverhampton, West Bromwich vs Manchester United, Arsenal vs Leeds (13.30, ESPN) y Everton vs Fulham. Mañana lunes lo harán: West Ham vs Sheffield y Chelsea vs Newcastle.

GOL DE ALARIO

El argentine Lucas Alario volvió al gol, pero Bayern Leverkusen igualó 2-2 como local frente a Mainz y se sigue alejando de las primeras posiciones. La 21ª fecha de la Bundesliga comenzó con la victoria de Leipzig, que le ganó 2-1 a Augsburgo y quedó a cuatro unidades del líder Bayern Munich, que el lunes se medirá con A. Bielefeld después de haber conseguido el "sextete" al conquistar el jueves el Mundial de Clubes en Qatar.

ABIERTO DE AUSTRALIA

El español Rafael Nadal avanzó a los Octavos de Final al derrotar 7-5, 6-2 y 7-5 al británico Cameron Norrie. Su próximo rival será el italiano Fabio Fognini, quien eliminó al australiano Alex de Miñaur por 6-4, 6-3 y 6-4. En tanto, Daniil Medvedev necesitó cinco sets (y una fuerte discusión con su entrenador) para superar al serbio Filip Krajinovic, al que derrotó por 6-3, 6-3, 4-6, 3-6 y 6-0. En Octavos de Final, el ruso se medirá con Mackenzie McDonald, quien batió al sudafricano Lloyd Harris por 7-6, 6-1 y 6-4.

POCO DE CAMPAZZO

El argentino Facundo Campazzo jugó solamente seis minutos en la victoria de Denver Nuggets, que derrotó 97-95 a Oklahoma City Thunder en una nueva jornada de la NBA. Esta noche, el equipo del base cordobés volverá a medirse frente al vigente campeón, Los Angeles Lakers.