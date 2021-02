La medalla de Don Osvaldo

Osvaldo Guenzatti integró el equipo de Villa Dálmine que en 1963 llevó al Violeta por primera vez a la segunda categoría del fútbol argentino. Días atrás, 57 años después, recibió la medalla que AFA entregó a aquellos campeones. El periodista e historiador Sergio Karnincic, autor de "Violeta el Corazón", fue el encargado de completar el reconocimiento y reconstruir esta historia El 29 de diciembre de 1963 fue un día que quedó marcado a fuego en la historia grande del Club Villa Dálmine. El palacio Tomás A. Ducó resultó testigo de aquella hazaña del equipo Violeta, que se empezó a plasmar desde temprano cuando a los 7 minutos de la etapa inicial, tras varios toques de primera entre Vizzo y Pavón Reyes sobre la derecha, se produjo la entrada de "Rabito" Domínguez, que pateó y tras un rebote en el golero Goldbaum, quedó solo para definir en la puerta del arco. Un gol que decretaba el ascenso, aunque un empate de All Boys era suficiente para cambiar de manos ese halago. Todo pareció derrumbarse para el Viola cuando a los 10 de ese segundo tiempo, Guastavino falló un penal y para colmo fue expulsado. El Albo, envalentonado, se fue al ataque desordenadamente, mientras la línea media del conjunto de Campana formada por Mastrogiuseppe, Monteiro y Guenzatti tenía que multiplicarse para frenar los embates de su rival. Cuando el árbitro Boccardi hizo sonar su silbato, todo Campana respiró y dio rienda suelta a un merecido festejo. Comenzó en la cancha, cuando los jugadores se hicieron un racimo de alegría y gozo; y continuó en el vestuario, con postales como la del hombre que había sido expulsado llorando en los brazos de Guenzatti, mientras éste lo consolaba y anonadado gritaba: "¡No lo puedo creer!" Por supuesto, la fiesta prosiguió en Campana con una caravana multitudinaria y el desfile de los campeones por las calles céntricas de la ciudad. El reconocimiento a aquellos muchachos-héroes para el pueblo futbolero fue hermoso, aunque incompleto. Osvaldo Oscar Guenzatti tuvo una larga y rica trayectoria en el fútbol argentino. Se inició en Chacarita (1952-54), para luego pasar a Atlanta, donde comenzó a destacarse como insider y colaboró con el ascenso del Bohemio a Primera en 1956. También fue parte importante en el único título obtenido por el conjunto de Villa Crespo en la división superior del fútbol nacional: la Copa Suecia. En 1959 fue convocado para integrar la Selección Argentina que ganó el Sudamericano en el Monumental en una emocionante final ante el Brasil de Pelé. Luego pasó por Vélez y finalmente llegó a Villa Dálmine en 1963. En el equipo de nuestra ciudad puso toda su calidad y experiencia en 18 partidos de aquella campaña memorable que culminó con el ascenso a la Primera B. Hace unos meses, por una casualidad de esas que a veces ocurren en la vida, llegó a mis manos una hermosa medalla, en cuyo reverso se leía: "CLUB VILLA DÁLMINE – CAMPEONES – O. GUENZATTI – 1963". Mi curiosidad por saber por qué los campeones del 63, o al menos este campeón, no habían recibido su tan bien ganada medalla me llevó a los libros de actas de la institución para tratar de descubrir qué había ocurrido. En el acta del 5 de septiembre de 1966, tres años después de aquella conquista, se lee: "Se han recibido los premios a que nuestro club se ha hecho acreedor durante su campaña futbolística en AFA". Cualquier semejanza con las desprolijidades de la AFA actual es pura coincidencia. Varios de aquellos campeones siguieron su carrera por otros rumbos y nunca pudieron hacerse de la medalla. En el caso de Guenzatti, en 1964 pasó a Dock Sud y en 1965 logró otro ascenso, esta vez con Almirante Brown. Con la medalla en mis manos, me comuniqué con Edgardo Imas, historiador de Atlanta, quien me confirmó que Guenzatti vivía y que podría hacer el contacto para entregarle su premio. Fue así que hace unos días, 57 años después de aquella recordada final en el palacio Tomás A. Ducó, nos encontramos con Edgardo en el barrio de Versalles, en la puerta de la casa del viejo campeón del 63. Y allí estaba Don Osvaldo, con sus casi 90 años (los cumple el 23 de marzo), cabello canoso, presencia física impecable (aunque con quejas por los dolores en su rodilla que lo han tenido a maltraer desde su época de futbolista) y una enorme sonrisa. La entrega de su medalla fue sencilla, pero emocionante. El agradecimiento repetido mil veces por él y su mujer valieron la pena. Y mientras recordamos aquellas finales frente a All Boys en las canchas de San Lorenzo y Huracán, sus viajes en tren a nuestra ciudad y sus compañeros de equipo, nos fuimos despidiendo, con un asado pendiente para cuando la situación sanitaria lo permita. El campeón del 63 recibió su medalla 57 años después. Ahora sí, el reconocimiento se pudo completar.

SERGIO KARNINCIC, CON LA AYUDA DE EDGARDO IMAS, UBICÓ A GUENZATTI (89 AÑOS) Y LE ENTREGÓ LA MEDALLA QUE RECONOCÍA A LOS CAMPEONES DEL 63.





EN 1963, VILLA DÁLMINE ASCENDIÓ POR PRIMERA VEZ A LA PRIMERA B TRAS VENCER A ALL BOYS EN LA FINAL DISPUTADA EN EL ESTADIO DE HURACÁN.



La medalla de Don Osvaldo

