El arquero Emanuel Bilbao, el lateral derecho Franco Flores y el delantero Alejandro Gagliardi ya tienen todo arreglado para desembarcar en el Violeta. En contrapartida, Juan Ignacio Alvacete y Franco Marchetti se despidieron del Violeta. Villa Dálmine comenzará mañana su tercera semana de preparación para el próximo campeonato de la Primera Nacional, el cual comenzaría el 6 o el 13 de marzo. Y este lunes podría ofrecer importantes novedades en cuanto a la conformación del plantel Violeta para dicha competencia, dado que se presentarían tres nuevos refuerzos. Se trata del arquero Emanuel Bilbao (32 años; ex Guillermo Brown, Quilmes y Alvarado), el lateral derecho Franco Flores (33 años; quien regresa al club tras su destacada temporada 2017/18) y el delantero Alejandro Gagliardi (31 años; exjugador de Instituto, Nueva Chicago, Patronato y de último paso por Agropecuario de Carlos Casares). De confirmarse estos arribos, el equipo de nuestra ciudad llegaría a siete incorporaciones, dado que ya han sido anunciados oficialmente Agustín Stancato (ex Boca Juniors), Marcos Sánchez (ex Central Córdoba de Santiago del Estero), Ataliva Schweizer (ex Boca Unidos) y Leandro Larrea (ex Juventud Unida de Gualeguaychú). En contrapartida, en los últimos días se ha terminado de definir la salida de otros dos jugadores del plantel: el defensor Juan Ignacio Alvacete (quien se despidió del Violeta después de casi tres años para incorporarse a Deportivo Maipú de Mendoza) y el mediocampista Franco Marchetti (seguiría su carrera en El Porvenir. Estos dos nombres se suman a los de Francisco Manenti (pasó a 12 de Octubre de Paraguay), Saúl Nelle (rescindió y se sumó a Tristán Suárez) y Lucas Cuevas. Además, se está negociando la rescisión de Maximiliano García, quien no será tenido en cuenta por De la Riva. Tampoco continuará el juvenil Valentín Umeres (17 años), quien pasará a préstamo a Talleres de Córdoba (con cargo y con opción de compra). La octava baja del plantel respecto al pasado Torneo de Transición sería la de Juan Marcelo Ojeda, quien ha sido el arquero titular del Violeta desde comienzos de 2019 y también lo ha sido en los últimos dos amistosos. Sin embargo, su contrato vence en junio y no sería renovado. Por esta situación es que mañana llegaría Bilbao, al tiempo que no se descarta que Ojeda rescinda su vínculo antes de la finalización del mismo. Con este panorama, las negociaciones de Villa Dálmine se enfocarían ahora, principalmente, en un marcador central izquierdo y un enganche, las dos posiciones que restarían reforzar según el análisis que ha realizado Felipe De la Riva junto a la dirigencia de la institución.

ALEJANDRO GAGLIARDI, DE ÚLTIMO PASO POR AGROPECUARIO, SE SUMARÁ ESTA SEMANA AL VIOLETA.



