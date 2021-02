El mediocampista confirmó que no continuará en el plantel, que mañana retoma los entrenamientos. Seguiría su carrera en Liniers. Ayer se confirmó una nueva baja en el plantel de Puerto Nuevo: el mediocampista Santiago Palacio (22 años) se despidió de la institución después de dos temporadas y todo indica que continuará su carrera en Liniers. "Hoy me toca despedirme de este club que me dio la posibilidad de debutar en Primera. Agradecido a los dirigentes, cuerpo técnico y en especial a mis compañeros que me bancaron en este tiempo en el club. Me voy feliz, porque en poco tiempo me hicieron sentir como en casa", señaló "Chicho" en sus redes sociales. Se trata de la octava baja confirmada en el Portuario respecto al último Torneo de Transición, dado que ya se había informado las de Nazareno Gómez (23 años), Rodrigo Fleitas (24), Nicolás Menéndez (23), Agustín Godoy (31), Tomás Fumeau (22), Agustín Monteleone (22) y Francisco Ramis (22). Con este panorama, el plantel conducido por Gastón Dearmas comenzará mañana por la mañana su preparación para el próximo campeonato de la Primera D. Los jugadores se reunirán en el Campo Cristiano Evángelico, ubicado en el barrio Otamendi, donde llevarán adelante los entrenamientos de cara al certamen que comenzaría a finales de marzo; que contaría con 15 equipos (se agregarían tres nuevas instituciones); y que no permitiría más de seis fichas mayores de 23 años por lista de buena fe.

SANTIAGO PALACIO CONFIRMÓ SU ALEJAMIENTO DEL CLUB.



Primera D:

Puerto Nuevo sumó una nueva baja; Santiago Palacio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar