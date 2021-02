DEBUTAN BOCA Y RIVER

Este domingo, en la continuidad de la primera fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, será el turno de los debuts de Boca Juniors y River Plate. El Xeneize, reciente campeón de la Copa Diego Armando Maradona, recibirá a Gimnasia de La Plata desde las 19.20 horas, mientras el Millonario visitará a Estudiantes de La Plata desde las 21.30. Además, hoy también juegan Defensa y Justicia vs Huracán (17.10). Mientras mañana lunes lo harán Rosario Central vs Argentinos (19.15) e Independiente vs Lanús (21.30). El único encuentro que quedará pendiente de esta primera fecha será el "interzonal" entre Platense y Sarmiento de Junín.

GANÓ SAN LORENZO

En su debut en el certamen y en la presentación del DT Diego Dabove, San Lorenzo venció anoche 2-1 como local a Arsenal de Sarandí con goles de Bruno Pitton y Franco Di Santo (Julián Navas descontó para el conjunto dirigido por Sergio Rondina). En el inicio de la jornada sabatina, Aldosivi de Mar del Plata cayó 2-1 como local frente a Godoy Cruz en un encuentro que tuvo un emotivo homenaje al "Morro" García y que marcó el debut de Fernando Gago como entrenador. Además, Talleres derrotó 1-0 a Patronato en Córdoba, mientras Vélez Sarsfield le ganó 1-0 a Newells en Liniers.

El viernes, en la primera jornada de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, Banfield superó 2-0 a Racing Club; Colón derrotó 3-0 como visitante a Central Córdoba (SdE); y Unión igualó 2-2 con Atlético Tucumán.

SIN AVANCES

Después que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hiciera consultas a las provincias para el retorno de los espectadores, la posibilidad solo ha obtenido algunos rechazos y no ha avanzado. "Todavía no nos presentaron ningún tipo de protocolo para que los hinchas vuelvan a las canchas, pero no nos olvidemos que la pandemia sigue. Tenemos que seguir cuidándonos", expresó ayer Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete de la Nación.