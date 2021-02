Simuló haber sido asaltado en nuestro distrito judicial por piratas del asfalto mientras transportaba una carga de papas. La habría vendido por $800 mil. La denuncia original es de diciembre: un camionero de 36 años declaró haber sido interceptado en la Ruta 9, entre Zárate y Campana, por piratas del asfalto mientras transportaba un cargamento de papas desde Córdoba hacia el Mercado Central. Habían sido 4 malvivientes armados, quienes se transportaban en dos autos y lo habían abandonado en el Partido de José C. Paz. Pero en su declaración, algunos datos no cerraban y junto con la fiscal Ana Laura Brizuela de la UFI 2, la DDI Zárate Campana se puso a trabajar. El camión de papa fue recuperado en una reconocida fábrica elaboradora de snacks en la localidad de Glew, donde se abonó $800 mil por la carga. Imágenes de cámaras de seguridad y otras informaciones relevadas durante las pesquisa, llevaron a Brizuela a caratular la causa como "Robo de mercadería en tránsito y falsa denuncia", dado que el camionero supuestamente asaltado, era la misma persona que había cerrado la operación en la fábrica de Glew. El hombre se encontraba prófugo, y se emitió su orden de captura internacional. Así fue que la semana pasada, efectivos de la sub DDI de Balcarce dieron con el sujeto en un domicilio de la calle 24 de esa ciudad. La jueza de Garantías Nº 1 de Zárate - Campana, Graciela Adriana Cione, otorgó la orden de allanamiento. No sólo se logró la aprehensión del sospechoso, sino que además se le secuestró un Peugeot 206 que habría adquirido con el dinero obtenido en el robo. Esta semana declara en los despachos de boulevard Sarmiento y 9 de Julio.

Camionero de Balcarce imputado en Campana

