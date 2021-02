» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 17/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Alejo Sarna volvió a pedir apoyo para los clubes de barrio







En una visita al Club Atlético, Social y Deportivo Villanueva junto a Carlos Castillo y el exjugador José "Pepe" Basualdo, el referente del Frente de Todos Campana destacó la labor social que realizan los clubes y reclamó que el Municipio aporte recursos para apoyar la tarea de promoción y formación que realizan. Estuvieron presente el Presidente de la entidad Martín Leiva, Rolando Herrera y Oscar Echegaray del Movimiento Evita. En Campana cientos de niños, niñas, adolescentes e incluso adultos realizan distintas actividades deportivas, culturales y sociales en los muchos clubes de barrio que hay en la ciudad. Son espacios de contención, de promoción de valores y conductas positivas, y de crecimiento personal y comunitario. En uno de ellos, en el Club Atlético, Social y Deportivo Villanueva estuvo el referente del Frente de Todos Alejo Sarna, acompañado por Carlos Castillo del MRP y el ex futbolista José Pepe Basualdo, Sub Campeón del mundo en Italia 90 y jugador de Villa Dálmine y Boca Juniors, entre otros. En el lugar los visitantes colaboraron con la entrega de pelotas y distintos elementos deportivos, y charlaron con la gente del club que relató el gran esfuerzo que hacen por sostener las actividades sin ningún tipo de apoyo municipal. "En todos los clubes cuerpo técnico, comisión directiva, padres, madres, jugadores y vecinos han generado un sistema de autoabastecimiento para conseguir los recursos que necesitan, con mucho esfuerzo y compromiso, y en total soledad" dijo Alejo Sarna contando la situación que se vive. "Los clubes de barrio desarrollan una actividad comunitaria esencial, y creemos que el municipio debería apoyar eso para facilitar la tarea y potenciar el alcance de las actividades para llegar a mas chicos, a mas familias que necesitan estos espacios de contención". Sarna también expresó que "los clubes de barrio están muy solos y enfrentan todos los días problemas que parecen insolubles, pero que con mucho esfuerzo se van manejando para subsistir y garantizar que se continúe con las actividades. A veces la solución de esos problemas no implicaría grandes gastos al estado municipal, sino más que nada actitud y compromiso. Por eso el reclamo mas fuerte al gobierno no pasa solamente por la falta de asignación de recursos, sino por la falta de acompañamiento y apoyo. Mirar para otro lado y desentenderse es la mayor muestra de abandono que sufren día a día los clubes de barrio en nuestra ciudad". Luego de escuchar a la gente del club, José Basualdo contó su experiencia personal formándose en un club de barrio, Naranja Juniors, que le dio las bases para luego desarrollar una exitosa carrera deportiva profesional. Como hace siempre en este tipo de encuentros, el "Pepe" destacó que tanto su familia como su club lo apoyaron incondicionalmente y siempre priorizaron la educación y la escuela. "Gracias a eso yo pude terminar la escuela, y de ahí en adelante hacer las cosas bien para seguir creciendo primero como persona y luego como futbolista".



Alejo Sarna volvió a pedir apoyo para los clubes de barrio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar