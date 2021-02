Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del jueves, 18/feb/2021. Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del jueves, 18/feb/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Política y Economía: ":

El equipo encargado de coordinar el operativo Vacunate en nuestra ciudad aguardaba con altísima expectativa la inminente llegada de las primeras Sputnik V destinadas a la población general. La Auténtica Defensa recorrió el reconvertido establecimiento educativo del barrio Banco Provincia y charló con el personal sanitario allí apostado. "Será un momento que les contaremos a nuestros nietos", aseguran. La pandemia de coronavirus puso en jaque a nuestra ciudad, pero por estas horas atraviesa un punto de inflexión. Este jueves alrededor de las 8:30 de la mañana el equipo local que coordina el operativo Vacunate de la Provincia de Buenos Aires tiene previsto arrancar con la inoculación de la Sputnik V a vecinos que integran grupos de riesgo. Para eso desde hace semanas se viene acondicionando la Escuela Primaria Nº2 "Manuel Belgrano", el primer vacunatorio de Campana dirigido a la población general que será puesto en funcionamiento. "Estamos ansiosos por empezar", le reconoció a este medio Leonardo Midón, coordinador general del programa Vacunate en nuestra ciudad, durante una recorrida por la etapa final de los preparativos para el inicio de la histórica campaña. Las dosis de la vacuna de fabricación rusa que desembarcan hoy son parte del último despacho de 400 mil unidades que voló al país la semana pasada. El 7 de enero la ciudad había recibido el primer cargamento de 450 vacunas destinadas al personal de salud. Hasta la fecha la inmunización en este sector alcanzó a 1.621 personas (1.040 se aplicaron la primera dosis y 581 la segunda), según datos del portal sanitario oficial de la Provincia. Por estos días la Escuela Nº2 debería estar preparándose para recibir a los alumnos de cara al ciclo lectivo 2021 que el gobierno bonaerense ha prometido empezar "con la mayor presencialidad posible". Sin embargo, los salones están despojados de mobiliario escolar. Los pizarrones y el busto de Manuel Belgrano, creador de la Bandera Nacional que presta su nombre al establecimiento del barrio Banco Provincia, son reminiscencias de su rol original. La Escuela Nº2, que desde hace décadas viene formando a cientos de vecinos -incluido el autor de esta nota- es ahora el primer centro de vacunación dirigido a la población general y tiene como misión albergar los esfuerzos sanitarios que buscan detener la pandemia. Custodiadas en todo momento por efectivos de la Policía Bonaerense, las vacunas estarán albergadas en un freezer que las mantendrá a menos 30 grados centígrados. Un generador de emergencia está preparado para asegurar la cadena de frio en caso de un repentino corte eléctrico. Las preciadas dosis de Sputnik V tendrán un seguimiento tan estricto que hasta un sistema controla cada vez que la puerta del freezer se abre y se cierra. La entrada al vacunatorio está prohibida a cualquier persona ajena al dispositivo sanitario y la población de riesgo a vacunar. Los vecinos que comienzan a inocularse hoy tendrán sus pasos prefijados. Son cinco en total. Sobre el interno Padre Luis Roza los recibirá un triage con personal sanitario preparado para asesorarlos. Luego llega el turno de la pre-vacunación, donde se firma la declaración jurada que certifica la pertenencia al grupo de riesgo que da prioridad para ser vacunado. Una vez dentro de la escuela se lleva a cabo la aplicación de la dosis, tras lo cual se debe aguardar en el patio central por 30 minutos. Durante ese lapso, personal sanitario supervisará la evolución del paciente para descartar efectos adversos. Finalmente, tras recibir su carnet de vacunación, los pacientes dejarán el edificio por la salida que da a la calle French. Siguiendo este procedimiento, los responsables del operativo Vacunate planean aplicar 15 dosis por hora a lo largo de jornadas de medio día completo, que se extenderán hasta el 28 de febrero, fecha en la que finaliza la cesión de la escuela a Provincia de Buenos Aires. "Estamos trabajando para determinar en qué lugares de la ciudad continuaremos con la vacunación", comentó Leonardo Midón. "Nosotros estamos relevando distintos lugares para hacer nuestra propuesta y Provincia también le pidió al intendente que haga la suya. Esperemos llegar a un consenso, sería lo ideal, porque si cada uno piensa que tiene la verdad absoluta se hace complicado, y el objetivo de todos es vacunar la mayor cantidad de vecinos posibles para recuperar cuanto antes la vieja normalidad". La selección de los próximos vacunatorios no será sencilla. De acuerdo al coordinador general del Vacunate, los establecimientos deben reunir una serie de características que incluyen buena ventilación, accesibilidad, suministro eléctrico estable y conectividad WI-FI (la entera carga de datos del proceso es online). Además no pueden ser centros de salud en funcionamiento para no entorpecer su operación cotidiana. "Es verdad que el Hospital Municipal San José aplica miles y miles de vacunas por año, como destacó el Municipio. Por eso es una tarea que se debe garantizar y Provincia no la favorecía sumándole la vacunación contra el COVID", sostuvo Midón, quien intentó quitarle espesor a las críticas del intendente Abella y sus funcionarios respecto a este plan. "Cada uno sabrá en qué medida lo acompaña". Al equipo del Vacunate lo integran 10 vacunadores profesionales, cinco trabajadores de logística, cinco con perfiles de salud, otros tantos administrativos y tres de limpieza. La enfermera Laura González, matrícula 52609, recibió un email invitándola a sumarse a la campaña y no lo dudó. "Vengo trabajando hace meses con abuelos que tuvieron COVID. No tengo miedo", afirmó la mujer de 44 años, con 10 años de experiencia en la terapia y guardia del nosocomio local. La aplicación de la Sputnik V es casi idéntica a la de otras vacunas, aunque tiene sus aristas particulares. Las dosis deben retirarse del freezer 30 minutos antes de su colocación para que tomen temperatura ambiente. A partir de allí tienen una vida útil de 2 horas. Por eso la capacitación que recibieron los vacunadores hizo hincapié en el aseguramiento de la cadena de frío, así como en el control posterior del paciente. "Los vecinos te empiezan a preguntar qué hacer, si se tienen que animar a darse la vacuna. Y yo, viendo como se maneja el operativo, la capacitación y la seguridad que hay, les digo que vengan con confianza", aseveró la enfermera González. A mediano plazo, la continuidad de la campaña de inoculación en la ciudad está rodeada de incertidumbre. A la elección de los nuevos vacunatorios -el único que seguirá es el que funciona en la sede gremial de SUTEBA, dirigido a docentes en actividad y fuerzas de seguridad- se agrega la variable del abastecimiento de vacunas. No se descarta que a la ciudad comiencen a arribar unidades de Covishield, la variante de la vacuna AstraZeneca/Oxford fabricada en India. Ayer en el país aterrizaron 580 mil dosis. Pero los vecinos que para entonces se hayan inoculado con la Sputnik V deberán darse la segunda dosis con el mismo medicamento. Por el contrario, está definido que la prioridad la tendrán los pacientes de riesgo, aquellos con más posibilidades de sufrir complicaciones por COVID-19, requerir internación y eventualmente fallecer. Hoy en el barrio Banco Provincia los primeros en ser vacunados serán vecinos mayores de 70 años y con comorbilidades. De allí se irá ampliando paulatinamente a otros grupos. Como la vacunación no es obligatoria y el Gobierno provincial distribuye las dosis de forma equitativa entre los distritos, los organizadores del Vacunate en Campana está solicitando a los vecinos que se inscriban en el sitio web del programa (vacunatepba.gba.gob.ar). Dicen que a más demanda, más serán las unidades de vacunas disponibles. Alrededor del centro del patio central de la Escuela Nº2, donde años atrás se erigía el mástil principal, gazebos y sillas de plástico esperan acoger a los primeros vacunados de la población general. El personal afectado al operativo va y viene ultimando detalles. El Sol se esconde tras el cemento del edificio; para cuando vuelva a iluminar el patio, las vacunas debería estar en Campana. Y Laura González sabe que ese será "un momento que les contaremos a nuestros nietos".

Parte del equipo del Vacunate que trabaja en la Escuela Nº2.





"Los vecinos te preguntan si se tienen que animar a darse la vacuna. Y yo, viendo cómo se maneja el operativo, les digo que vengan con confianza", aseveró la enfermera González.





Aulas transformadas en vacunatorios, una postal que quedará para la historia.





"Estamos trabajando para determinar en qué lugares de la ciudad continuaremos con la vacunación", comentó Leonardo Midón, coordinador general.

ADELANTO #Ahora La farmacéutica Nelly Raffo (87) fue la persona de mayor edad del primer turno de vecinos que se vacunó en la Escuela N°2 pic.twitter.com/nr2ZIYEBMx — Magui Felizia (@mawifelizia) February 18, 2021

