Un hombre fue baleado durante un asalto en Ariel del Plata

El vecino de 54 años quiso defender a una cajera del autoservicio Roma mientras era asaltada por dos menores, quienes huyeron hacia el Barrio La Josefa. . Asistido por Bomberos Voluntarios y el SAME, Claudio Castaño ingresó en la Guardia del Hospital San José con un balazo en el muslo de su pierna derecha que sangraba profusamente. Minutos antes había sido testigo de un asalto en el autoservicio Roma, sobre la calle Goujón del barrio Ariel del Plata. Dos menores, uno de ellos armados, confrontaban con la cajera del lugar solicitándole pidiéndole el efectivo y su teléfono celular, al tiempo que Castaño ingresa al comercio y al ver la escena decide intervenir. En el forcejeo, recibe el balazo y los dos jóvenes, de entre 13 y 15 años, escaparon hacia el puente peatonal que cruza la Ruta 9 y conecta a Ariel del Plata con La Josefa. La Unidad de Policía de Prevención Local recibió el alerta del 911, y comisiona un móvil del Comando Patrulla asignado a la zona 8, al tiempo que se le da aviso al SAME y a Bomberos Voluntarios. Castaño fue trasladado de urgencia al Hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente. Se le extrajo el proyectil, y especialistas de Traumatología realizaron las maniobras correspondientes para tratar una factura de fémur. Anoche estaba estable y descansaba en la Sala General de Internación.

El autoservicio Roma queda sobre Goujón 30, en el ingreso a Ariel del Plata.





Los dos menores huyeron por el puente peatonal hacia el barrio La Josefa.





#Dato dos menores armados ingresaron a robar en Autoservicio Roma de Ariel del Plata, un vecino intervino para evitar el robo y le dieron un tiro en la pierna. Trasladó SAME al hospital. Luego andaban en la cancha de Campo Facera con el arma, policía recorrió barrio La Josefa pic.twitter.com/ugp7Z3Mpdz — Daniel Trila (@dantrila) February 17, 2021

