Los tres jugadores ya estaban entrenando con el plantel. Así, el Violeta ya cuenta con siete refuerzos confirmados. Y en los próximos días arribarían también Bersano y Zarantonello. A través de sus redes sociales, el Club Villa Dálmine oficializó ayer las incorporaciones del delantero Alejandro Gagliardi, el lateral derecho Franco Flores y el arquero Emanuel Bilbao, quienes ya estaban entrenando con el plantel, pero recién este miércoles firmaron sus respectivos contratos y posaron con la camiseta Violeta en las instalaciones de Mitre y Puccini. Gagliardi (31 años) es un atacante que llega desde Agropecuario de Carlos Casares, equipo que lo incorporó cuando Felipe De la Riva era su DT. Su destacada carrera la ha desarrollado entre la Primera División y el Nacional B, con un par de salidas al exterior. Comenzó en Instituto de Córdoba y luego tuvo pasos por Rosario Central, All Boys, Unión de Santa Fe, Nueva Chicago, Morelia de México, Patronato de Paraná, Chacarita, Santa Tecla de El Salvador y Agropecuario. Su paso más resonante fue por Nueva Chicago, equipo con el que marcó 11 goles en 22 partidos en Primera División. Cuatro de ellos fueron en la goleada 5-0 sobre Newells en octubre de 2015. Por su parte, Franco Flores (33 años) retorna a la institución después de su positivo paso en la temporada 2017/18, cuando integró aquel equipo dirigido por De la Riva que alcanzó el Reducido por el segundo ascenso a la Primera División y que fue eliminado tras el inolvidable 3-3 ante San Martín en Tucumán. Después de ese campeonato, el lateral derecho pasó por Instituto de Córdoba y Mitre de Santiago del Estero, club con el que rescindió contrato días atrás para retornar a nuestra ciudad. Anteriormente a su primer paso por Villa Dálmine también jugó en Boca Unidos de Corrientes, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Gimnasia de Concepción del Uruguay y Gimnasia y Tiro de Salta, entre otros. En tanto, Bilbao (32 años) surgió en Olimpo de Bahía Blanca y luego continuó su carrera en Guillermo Brown de Puerto Madryn, Quilmes, Alvarado de Mar del Plata y Huracán Las Heras de Mendoza, su último equipo. Su arribo al Violeta está directamente relacionado a la próxima salida de Juan Marcelo Ojeda, cuyo contrato vence a mediados de año y no será renovado. Estos tres refuerzos que fueron oficializados ayer son jugadores de gran recorrido en la divisional, que seguramente serán fundamentales en el vestuario a la hora de aportar esa experiencia en un plantel con mucha juventud. De esta manera, además, el Violeta ya tiene siete incorporaciones confirmadas, dado que anteriormente habían sido oficializados los arribos de Agustín Stancato, Marcos Sánchez, Leandro Larrea y Ataliva Schweizer. Mientras en los próximos días llegarían a Campana el lateral izquierdo Fernando Bersano (23 años) y el delantero Stefano Zarantonello (20), quienes firmarán a préstamo desde Talleres de Córdoba (ambos fueron incluidos en la negociación por Valentín Umeres, quien pasó a préstamo al Matador).



EL ARQUERO EMANUEL BILBAO LLEGA PARA OCUPAR EL LUGAR QUE PRÓXIMAMENTE DEJARÍA JUAN MARCELO OJEDA. EL FORMATO DEL PRÓXIMO CAMPEONATO Se jugará de marzo a fin de año y se dividirá en dos zonas. En las últimas horas, en diversas entrevistas radiales, Marcelo Achile, presidente de Defensores de Belgrano, quien fue reelegido al frente de la Mesa de la Primera Nacional, adelantó el formato que tendrá el próximo campeonato de la categoría. Si bien indicó que todavía no fue aprobado, reveló que se avanzó con un certamen similar al de la temporada 2019/20 que terminó siendo cancelada por la pandemia de coronavirus. "Faltan detalles, pero irá por ahí", explicó Achile. Así, los 35 equipos se dividirán en dos zonas: una de 18 y otra de 17. En cada una de esas zonas se jugará todos contra todos, ida y vuelta, por lo que la primera fase del campeonato constará de 34 fechas. Luego, los ganadores de cada grupo se enfrentarán en la final por el primer ascenso, mientras que los ubicados del 2º al 4º puesto se clasificarán al Reducido que definirá el segundo boleto a la Liga Profesional de Fútbol. La intención de la Mesa de la Primera Nacional es realizar el sorteo cuanto antes y comenzar con la competencia el 6 de marzo. Sin embargo, varios clubes han solicitado que el inicio del certamen se postergue una semana más (13 de marzo). "Queremos hacer el sorteo a la brevedad, para que los clubes tengan tiempo para planificar viajes y reservas de hoteles. No sé si vamos a llegar a hacerlo esta semana, pero si no podemos, lo haremos en los primeros días de la semana próxima", señaló Achile.

Primera Nacional:

Villa Dálmine oficializó las incorporaciones de Bilbao, Flores y Gagliardi

