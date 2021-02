El día 8/2/2021 a las 11 has concurrimos al Cementerio local. Al ingresar a la bóveda familiar descubrimos la falta de la reja que forma parte del piso y que a su vez facilita el descenso de los ataúdes al nivel inferior (esta pieza es muy pesada, su material es bronce) sorprende que hayan elegido esta pieza para robar ya que su dimensión y peso no permite que sea sencillas estas maniobras y seguramente se necesita más de una persona para realizarlo. Sí, tenemos que agradecer haber percibido su falta antes de poner el pié porque hubiéramos sufrido una terrible caída al nivel inferior. Lo llamativo es que pudimos abrir sin inconvenientes la puerta de entrada a la bóveda, lo que significa que esta no fue forzada. Nos dirigimos a la oficina que está a pocos metros para denunciar lo ocurrido y nos comentaron que ya existían otros reclamos por bóvedas violentadas. Espero que a partir de esta notificación la autoridad competente tome las medidas para que esto no vuelva a suceder.





Mirta Camejo DNI 6.173.369

Correo de Lectores:

Robo de pesada pieza de bronce en una bóveda

Por Mirta Camejo

