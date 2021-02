P U B L I C



PROYECTO EN MARCHA El oficialismo de la Cámara de Diputados apunta a aprobar en marzo el proyecto que eleva el piso del impuesto a las Ganancias a más de 150.000 pesos brutos. A la espera de que se publique el decreto del Poder Ejecutivo para la inclusión de la iniciativa en el temario de sesiones extraordinarias, el plan tentativo del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, es celebrar reuniones informativas la semana próxima. Luego, el propósito es dictaminar en las primeras semanas de marzo y concluir con la aprobación de la iniciativa antes de que finalice dicho mes. El proyecto de ley establece que los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como el privado, no tributen Ganancias si ganan menos de 152 mil pesos brutos por mes. Según la propuesta, tampoco pagarán Ganancias los jubilados y pensionados que cobran hasta ocho haberes mínimos: 152.280 pesos.



A CLASES OTRA VEZ La Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Jujuy volvieron ayer a dictar clases presenciales en escuelas en el marco de un esquema escalonado que irá sumando más alumnos en los próximos días. El regreso a las aulas se produjo en medio de las quejas de los gremios docentes, que advierten que aún no recibieron las vacunas para estar protegidos de potenciales contagios de coronavirus. En la ciudad de Buenos Aires no se dictaban clases presenciales desde el viernes 13 de marzo del año pasado, cuando recién arrancaba el ciclo lectivo, que fue alterado por la cuarentena, obligando a adaptar la educación a un sistema de virtualidad. VACUNACIÓN INDEBIDA Luego del escándalo por la vacunación del intendente de la localidad santacruceña de Luis Piedra Buena, Federico Bodlovic, su esposa y hasta de su chofer, ahora se sumó el diputado nacional del Frente de Todos, Juan Benedicto Vázquez, quien recibió la dosis de la vacuna contra el coronavirus de forma indebida ya que en esa provincia aún no se completó la inmunización del personal de salud. Vázquez, ex intendente de la localidad de Gobernador Gregores, tiene 54 años y por su edad y condición no debía recibir la vacuna de acuerdo al esquema de prioridades que definió el Gobierno nacional. "ERRORES Y NEGLIGENCIAS" La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, afirmó que hubo "errores y negligencias" de parte de la Policía Bonaerense de la localidad de Rojas antes y después del femicidio de la joven Úrsula Bahillo. La funcionaria nacional participó este miércoles de la reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández con la madre de Úrsula, Patricia Nasutti, en Casa Rosada, donde también estuvieron sus pares de Mujeres y Géneros, Elizabeth Gómez Alcorta, y de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo. "Fue una reunión muy difícil", aseguró Frederic en declaraciones radiales, y también catalogó el encuentro como "muy doloroso", ya que -según dijo- era una joven que "tenía toda la vida por delante". TORMENTA INVERNAL Al menos 21 personas murieron por la tormenta invernal que azota el sureste de EEUU desde la semana pasada, al tiempo que millones de ciudadanos quedaron sin luz, debido a la alta demanda de electricidad de los residentes que luchan por mantenerse calientes en medio de las bajas temperaturas. Se trata de una tormenta de nieve sin precedentes, que en algunos estados, ha incluido tornados devastadores. El martes, tres personas fallecieron luego de que un tornado azotara una ciudad costera en Carolina del Norte. La Policía de Kentucky, por su parte, informó que durante el fin de semana, dos personas murieron después de que su vehículo se deslizara por una ruta helada y cayera a un canal. En Misisipi se registró un accidente mortal similar. En el oeste de Tennessee, un niño de 10 años murió después de caer en un estanque cubierto de hielo durante la tormenta invernal.

Breves: Noticias de Actualidad

18 de Febrero de 2021

