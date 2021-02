Por qué leer los clásicos

P U B L I C



El mundo de los libros es tan vasto e inabarcable como aquella Biblioteca de Babel que soñaba Borges. Para los buenos lectores de Campana, ahora hay una librería online que procura ser un hilo en ese laberinto "Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir" señaló, con simplicidad y belleza, el escritor Italo Calvino. Y esta sería la razón fundamental para encontrarse con un texto clásico: una voz que a través del tiempo dice siempre cosas nuevas, que nos interpelan y tienen sentido para nuestras vidas. Entonces, ¿sería "obligatorio" leerlos? De ninguna manera: así como el amor y el placer no pueden ser obligatorios (otra vez Borges), si no salta la chispa de ese encuentro entre la obra y el lector, si no hay algo de ese arrebato que produce el amor, la lectura tiene poco sentido. También la definición de clásico es una noción cambiante: cada época construye y deconstruye su propio canon. Los clásicos grecolatinos tienen al parecer un lugar tallado en mármol, pero hoy son pocos los que revisitan La Odisea, Ovidio o el Orlando, tal vez porque tuvieron que remontarlos en la escuela. Pero si hablamos de clásicos modernos y nos quedamos en la Argentina, nadie pondrá en duda el lugar de Borges, Cortázar, Bioy Casares o Arlt, por ejemplo. Aunque también es bueno remontarse más atrás y redescubrir las delicias que nos pueden deparar Sarmiento y Lucio Mansilla. Al hablar de contemporáneos la cosa se pone más picante, porque cada quien defiende sus preferencias con pasión. César Aira (autor de más de cien libros pequeños y singularísimos), Daniel Guebel, Alan Pauls, Juan Forn son ineludibles. Y muchas mujeres que pisan fuerte en los últimos años: Mariana Enríquez, Selva Almada, Samanta Schweblin, Camila Sosa Villada, por nombrar algunas. En Campana existe una Librería Online cuyos propietarios son amantes de los libros, que se especializa en complacer y acompañar los gustos de sus clientes, ayudándolos a elegir, aportándoles sugerencias y enviándoles su compra a domicilio. Se llama Morel Librería Online y se la puede contactar a través de los Whatsapp 3489 690529 y 3489 659021 Dicho todo esto, no es posible afirmar que los clásicos, o la lectura en general, "sirvan" para algo. Sólo pueden justificarse por sí mismos. Si bien el objetivo es el placer, alguien podría objetar que no vale la pena tanto esfuerzo. Se le puede contestar con una cita de Emil Cioran: "Mientras le preparaban la cicuta, Sócrates aprendía un aria para flauta. "¿De qué te va a servir?" le preguntaron. "Para saberla antes de morir".

¿Marilyn leyendo el Ulises? O cómo dejar atrás los prejuicios



Por qué leer los clásicos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar