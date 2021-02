Vuelta a las aulas por etapas

Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del jueves, 18/feb/2021. Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del jueves, 18/feb/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Política y Economía: "El comienzo del fin":

El sistema educativo público de Campana calienta motores para el retorno, aunque será progresivo. Jardines y UTN inician de manera virtual. "Se está trabajando para lograr la presencialidad cuidada". Infraestructura y recursos humanos son los condicionantes, además de la situación epidemiológica. Después de casi todo un año completo sin clases presenciales en todos los niveles educativos, debido a la pandemia de Covid 19, el sistema de educación público de Campana prepara la vuelta a las aulas. Sin embargo esa decisión del gobierno, va a estar condicionada por la situación epidemiológica (cantidad de contagios), y por los recursos disponibles, tanto humanos como de infraestructura de cada escuela. Al respecto la Lic. Gladys Dalprá, Inspectora del área de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social del Distrito Educativo Campana asegura que "las condiciones de las escuelas privadas son distintas a las de las públicas". Enfocando en la vuelta a clases Dalprá consigna que "el programa FORTE de Provincia va a aportar recursos para los cargos docentes y de auxiliares que están dispensados (es decir las que no pueden trabajar por la edad o por patologías de riesgo por el Covid) y es personal que se necesita. Por lo tanto se realizarán suplencias para completarlo". Sin embargo la funcionaria comenta que "falta que el programa FORTE baje al territorio. Por ahora el programa cubre solamente al personal con patologías…y nos faltan cerca del 50 % por lo menos, de personal auxiliar". "La otra pata del problema, que hay que atender para la vuelta a clases presenciales es la infraestructura, ya que se necesita más espacio para crear grupos en las aulas y rotarlos y por lo tanto más personal para la limpieza". "Cada escuela, entre el jueves 11 y el viernes 12 va ha haber trabajado en un Plan Jurisdiccional para adecuarlo a cada institución… docentes y auxiliares elaborarán un protocolo específico en base a los recursos humanos con que cuentan". "Estamos volviendo a clases presenciales en condiciones difíciles por el impacto subjetivo que sufrieron los estudiantes… algunos han perdido familiares, otros han sido estigmatizados por sus barrios de pertenencia en los inicios de la pandemia etc., etc.…pero pensamos que la presencialidad es mejor, hay que estar cara a cara con el otro" sostiene Dalprá. "El tema del transporte público que pudieran usar los chicos para viajar desde los barrios al centro, también es un tema conflictivo dada la posibilidad de contagios allí". En otro orden de cosas la Lic. Dalprá consigna que "en Campana hay un enfrentamiento entre las políticas socio educativas que baja Provincia y la gestión municipal dado el diferente color político de ambas instancias". "Hay un fuerte discurso para volver a las clases presenciales y por otro lado hay un retraso en las reformas edilicias necesarias, que están a cargo del Consejo Escolar (con mayoría de Juntos por el Cambio, del sector político del Intendente Abella). "Se retrasan los arreglos edilicios, necesarios para la vuelta a clases presenciales". Por otro lado, Dalprá considera que "hay una engañosa capitalización política de acciones del gobierno de Provincia por parte del Municipio … por ejemplo el SAE (apoyo alimentario) que es del gobierno provincial, en el cual el municipio solo prepara las bolsas para su reparto en las escuelas …todo lo demás lo hacen los docentes y auxiliares ,con la comunidad educativa". En la Universidad En el ámbito de la educación superior, nivel universitario, las autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Facultad Regional Delta (FRD) hicieron saber que "las actividades académicas de ingreso, grado, posgrado, y tecnicaturas iniciarán en las fechas estipuladas en el calendario académico, con modalidad virtual. El retorno a las actividades presenciales será evaluado e informado oportunamente, teniendo en cuenta la posibilidad de aseguramiento de las condiciones de seguridad sanitaria correspondientes, la normativa nacional y provincial vigente y la aprobación de los protocolos correspondientes ya gestionados". Sin embargo a partir del 1º de marzo las puertas de la UTN Regional Delta abrirán para tareas administrativas, aseguraron. Que dice el gremio Suteba Andrea Villarreal es Secretaria Adjunta del gremio docente Suteba de Campana. Sobre la vuelta a clases en nivel primario sostiene que "se viene trabajando desde octubre del año pasado en la implementación de un Plan Jurisdiccional" en relación a la vuelta a clases presenciales. "Cada escuela debe evaluar, según su situación actual, teniendo como premisas los recursos humanos de docentes y personal auxiliar, y sumado a la infraestructura con que cuenta la institución, (tamaño y cantidad de aulas, patios, estado y cantidad de baños etc.), la posibilidad o no de volver a la clases presenciales". "Los chicos deben mantener una distancia de 1,5 m entre ellos, de 2 m con la maestra y deberán usar el barbijo o tapabocas en todo momento en el aula y otras dependencias de la escuela". "El 11 y 12 de febrero (al momento de escribir esta nota) se va a estar definiendo en reuniones en las escuelas como está la situación de cada una de ellas, para poder o no iniciar clases presenciales y el Consejo Escolar está viendo los edificios para corroborar su Estado, también estos días se está cargando en un sistema informático la disponibilidad de docentes en relación a su estado de salud". "En principio se está pensando en clases de 90 minutos corridos, sin recreo y con alguna merienda, para grupos de chicos que hayan tenido el mismo nivel de rendimiento durante las clases a distancia del 2020, con la idea de que los grupos más rezagados puedan tener más clases presenciales que los que se adaptaron mejor a la virtualidad". Se desprende de esto que las docentes deberán realizar una ardua tarea de evaluación a fin de conformar los grupos "Cuando entren a la escuela se les tomará la temperatura con termómetro digital y se les aplicará alcohol en gel". "Las docentes deberemos estar atentas a evitar el contacto físico entre los chicos, que no se compartan útiles, etc.". "Luego de que un primer grupo tenga los 90 minutos de clase, se deberá sanitizar y limpiar en profundidad el aula, para que recién pueda ingresar un segundo grupo " "Las escuelas también deberán habilitar un aula para aislamiento preventivo y provisorio, en el supuesto que se presente un caso de Covid positivo durante el dictado de las clases, antes de dar aviso al sistema de salud". Sin embargo "no está garantizado al día de hoy, que todos los docentes y personal auxiliar de Campana (alrededor de 3000) puedan estar vacunados al 1º de marzo" consigna Villarreal. Con la llegada de 400.000 dosis nuevas de la vacuna Sputnik estos días "el dato que tenemos es que la semana que viene se estaría vacunando a docentes". "Por lo tanto cada escuela, junto a las autoridades educativas locales, deberá tomar la decisión de dictar clases presenciales o no". "Desde el gremio vemos con preocupación las actitudes del gobierno municipal (en línea con su sector político a nivel nacional) de impulsar la apertura de escuelas sin priorizar también los cuidados sanitarios…las docentes deseamos volver a las aulas pero con los cuidados necesarios, aún seguimos en pandemia" recordó Villarreal. Por otro lado, la dirigente gremial aseguró que "no tenemos conocimiento sobre el transporte escolar, como se va a implementar, con qué cantidad de chicos por vehículo, lo mismo que para los que usen transporte público… escapa a nuestra responsabilidad". "De todos modos el mensaje que queremos transmitir es que cuantos más cuidados y protocolos sanitarios se apliquen más posibilidades habrá de normalizar el dictado de clases" "Si la situación epide-miológica empeora seguramente se hará más difícil el retorno a las aulas". "Debe bajar la circulación del virus en Campana para llevar adelante la vuelta a clases". En otro orden de cosas Villarreal comentó que "la sede de Suteba Campana, en calle San Martín casi De Dominicis es Punto IOMA de vacunación, aunque no tenemos las vacunas todavía…aquí se vacunarán docentes (cerca del 50 % se han inscripto ya), más personal policial y auxiliares de la educación (porteras etc.)". El operativo de vacunación corre por cuenta del Ministerio de Salud provincial y el gremio solo presta la sede. En ese sentido en el local gremial ya se encuentra un freezer equipado con grupo electrógeno y cámara de seguridad para monitorear en forma remota su correcto funcionamiento. "Respecto de las tres escuelas de Campana que se utilizaran como lugares de vacunación la información que nosotros desde Suteba manejamos es que las mismas funcionarían así (como vacunatorios) sólo hasta el inicio de clases, luego volverán a ser utilizadas como centros educativos" concluyó Villarreal. Por su lado Lía Fernández, Secretaria General del Suteba Campana explica sintéticamente el estado de situación. "Nos faltan precisiones aún. Estimamos que va a haber clases mitad virtual, mitad presencial, dependiendo de la situación epidemiológica de Campana al 1º de marzo y las condiciones de cada escuela". "En estos días están habiendo reuniones para evaluar como estamos de infraestructura, insumos, barbijos, termómetros, alcohol en gel, lavandina etc.". "Cada escuela es un mundo distinto y los recursos no son los mismos, tenemos que ver cuántas maestras pueden dictar clases presenciales y cuántas de manera virtual. Sabemos que falta mucho personal auxiliar". Por otro lado Fernández asegura que "faltan algunas obras de reparación de techos y baños por ejemplo, en varias escuelas que no se hicieron aun". La situación en los Jardines de Infantes Verónica Aguado es la directora del Jardín 914 de barrio Dálmine Nuevo que tiene una matrícula de más de 200 chicos que cursan salita de 3, 4 y 5 años . Sobre el tema de la vuelta a las aulas comenta que "estamos teniendo reuniones con la Inspectora del Nivel y con todas las directoras de Jardines de Campana para el retorno a la presencialidad, en el marco del Programa Jurisdiccional para el regreso seguro a la presen-cialidad". "Vamos a iniciar el ciclo lectivo ahora desde la virtualidad y trabajar para ir hacia la presencialidad progresiva…se está trabajando para lograr la presencialidad cuidada". "Tenemos que reorganizar la enseñanza en grupos de aprendizaje con docentes que enseñen a esos niños, no ya en secciones… deberemos convivir con lo virtual que vino para quedarse". "Si vos me decís otro año más desde la virtualidad, te digo que no es posible, hay necesidades de los alumnos y de las docentes que la virtualidad no satisface". "El retorno debe ser cuidado para toda la comunidad, aunque en Jardín es muy difícil". "Con un nene de Jardín es muy difícil la individualidad. En el nivel inicial el contacto corporal, el contacto con los cuerpos es todo". "Creemos que en ciertos casos la continuidad pedagógica va a estar sostenida por la virtualidad". "Se estuvo trabajando en muchos Jardines, en el nuestro somos unos privilegiados, otros Jardines no tienen las condiciones del nuestro y tengo dudas sobre si todos podrán regresar a clase presencial el 1º de marzo…hay cuestiones de infraestructura como baños y agua que en algunos Jardines hay que mejorar". Por otro lado, Aguado sostiene que "las auxiliares ya volvieron a partir del 1º de febrero y están trabajando en limpieza y volver a poner a punto el edificio escolar". "Los Jardines están cuidados en general y el nuestro fue censado durante estos meses y se trabajó en enero, además recibimos apoyo económico para insumos por el Covid". Sobre el tema de la cantidad de chicos por aula Aguado asegura que "es un desafío organizar una matrícula tan grande como la nuestra, tenemos salitas con cerca de 30 nenes y nenas". "Las docente queremos volver con las condiciones que hagan al cuidado de todos…pero es muy complejo…el tema de las burbujas en Jardín es muy difícil, no se si podrán funcionar". "No se puede hacer frente a esto en solitario, debe ser en colectivo, es un escenario desconocido y complejo que te demanda pensar con otros, más en nivel Jardín, con más nenes más grandes es más fácil". "Los nenes de Jardín están al tanto del Covid, se cuidan, pero necesitan la mediación de un adulto".

Lic. Gladys Dalprá, Inspectora del área de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social del Distrito Educativo Campana





En el local gremial se encuentra un freezer equipado con grupo electrógeno y cámara de seguridad para monitorear en forma remota su correcto funcionamiento.





Andrea Villarreal, Secretaria Adjunta del gremio docente Suteba de Campana.





Verónica Aguado es directora del Jardín 914 de barrio Dálmine Nuevo



