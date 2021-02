Efemérides del día de la fecha, 18 de Febrero

DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE ASPERGER

Celebrado desde el año 2007, en este día se conmemora el nacimiento de Hans Asperger, pediatra austríaco que describió por primera vez este cuadro, se concientiza acerca del Síndrome de Asperger y se fomenta la acción social y política para reivindicar y promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas con dicho síndrome. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista, el cual se caracteriza por "algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo".

En el año 1944, a raíz de la observación del comportamiento de unos niños, Asperger publicó una definición de psicopatía autista que describió como un trastorno de la personalidad marcado por el aislamiento social: "una falta de empatía, escasa habilidad para entablar amistad, conversaciones con uno mismo, fijación intensa hacia un determinado asunto y movimientos torpes." Más tarde, en el año 1981, la médica inglesa LornaWing publicó una serie de estudios de casos de niños con síntomas similares bajo la denominación de Síndrome de Asperger.

FALLECE ARIEL RAMÍREZ

Ariel Ramírez nació el 4 de septiembre del año 1921 en Santa Fe. Proveniente de una familia de docentes, Ramírez descubrió que estaba destinado a la música cuando tocó por primera vez un piano: "fue la primera vez que puse mis manos sobre uno, y fue un encantamiento. Desde entonces no quise separarme jamás de esos sonidos". No obstante, no pudo escapar al mandato familiar y se recibió de maestro, profesión que ejerció por poco tiempo. Decidido a vivir de la música, se radicó en Córdoba y comenzó a trabajar en la radio LV3 hasta que, en el año 1941, conoció a Atahualpa Yupanqui, quien lo ayudó a emprender un largo viaje por el norte del país.

Así, realizó presentaciones de piano, intercalando composiciones sudamericanas con las suyas, en diversas partes del país. En el año 1943 se instaló en Buenos Aires y empezó trabajar en Radio El Mundo; dos años después, compuso junto a María Elena Espiro, "La Tristecita", su primera zamba. Tras la gira por Europa, en el año 1955, retornó al país y creó la "Compañía de Folklore Ariel Ramírez" en la que se realizaban espectáculos de danza y música donde triunfaron grandes músicos como Jaime Torres, Raúl Barboza y Jorge Cafrune y el conjunto folklórico "Los Fronterizos". Entre sus composiciones más importantes se encuentran "Misa Criolla", "Alfonsina y el mar","Los caudillos", "Cantata sudamericana", "Juana Azurduy" y "Navidad nuestra".

Falleció en el año 2010 en Monte Grande, Buenos Aires.

SE LANZA "LOVE"

Un día como hoy en el año 2017, Lana Del Rey lanzaba el sencillo "Love." Perteneciente al disco "Lustforlife" (2017) y compuesta por la cantante estadounidense junto a BenjaminLevin, Emile Haynie y Rick Nowels, la canción es acerca del amor y está dedicada a sus fans: "realmente se reduce al amor y las intenciones detrás de la música. Es por eso que este es el primer sencillo perfecto [del álbum], porque es para mis fans y yo los amo".