Hace más de diez años solíamos salir de pesca todos los fines de semana con mi hijo Emanuel Nicolás Bruno, fue así que compartimos muchas buenas pescas de todas las especies en general, digamos que no solamente en lo referente a nuestra zona de influencia Paraná Guazú, el Bravo y el Paraná de las Palmas los cuales recorrimos con nuestra embarcación, sino que tuvimos la suerte de compartir jornadas con calificados guías de pesca en el Río de la Plata, el Río Uruguay, en el mar, en la provincia de Corrientes y en diversas lagunas de nuestro país. Lógicamente el tiempo inexorablemente pasa y también para los hijos las obligaciones laborales se incrementan y de esta manera solo quedan algunas oportunidades en el año donde nos podemos reencontrar con alguna linda jornada de pesca y esta justamente es una de ellas. Recibí el llamado de Nicolás donde me decía: Viejo buen día ¿salimos a pescar el sábado? Creo que ustedes ya se imaginan mi respuesta no? Después de acordar nuestro horario de salida en el que lo pasaría a buscar por su departamento y de cuáles serían nuestras carnadas, así como también cuál sería nuestro almuerzo y gaseosas para esta nueva jornada de pesca, no quedó más que esperar el día y hora fijada en el que emprendimos el viaje. Primeramente y como de costumbre nuestra primera parada la realizamos en Carnadas El Toro en Calixto Dellepiane y Ruta provincial 6, donde nos proveímos de una buena variedad de carnadas para posteriormente continuar rumbo al camping recreo Keidel donde tengo en guarda mi embarcación "Gino". Una vez en la guardería las actividades de rutina para alistar todo a bordo y bajar la embarcación nos llevaron unos veinte minutos y de esta forma motor en marcha lenta salimos aguas abajo con rumbo a la boca del Guazú y el Bravo. Ingresando unos metros sobre la margen izquierda del Bravo procedimos a las maniobras de fondeo tradicionales para nosotros que es la de fondear en una profundidad de entre los siete y ocho metros, pero siempre teniendo río afuera y a tiro de caña la posibilidad de contar con profundidades de los trece a los quince metros para ejemplares entre otros como bogas y carpas, contando también río adentro para el sector de juncales con profundidades de entre los dos y cinco metros para ejemplares como dorados, tarariras y algún surubí que caza en estas profundidades. Comenzamos de esta forma entonces con el armado de los equipos compuestos por varas de un metro ochenta a dos metros diez, con reeles rotativos, frontales y del tipo huevitos cargados con nylon del 0,40 mm, plomadas de 90 a 110 gramos, brazoladas con anzuelitos corvineros números 2 y 3, los que encarnamos en los distintos equipos con una gran variedad de carnadas como maíz fermentado, masa, salamín, anguilas, tripa de pollo y lombrices. Realizamos los primeros intentos y sin demasiada espera uno de mis equipos justamente el compuesto por la caña aguijón de Banax 1,80 y un microreel con 30 metros de nylon de 28mm fue el que marcó un pique hermosísimo. Después de unos minutos de linda pelea dejó ver su lomo plateado por las escamas una muy buena boga la que rondó los dos kilos y medio de peso, la que tomó el ofrecimiento de maíz fermentado y maza en el anzuelo. Posteriormente con otro de mis equipos esta vez encarnados con daditos de salamín tuve la oportunidad de lograr la captura de un muy buen ejemplar de bagre blanco. En esta oportunidad el pique lo recibió Nico en su equipo el cual después de algunos minutos y con el uso del embolsador llegó a bordo otro ejemplar muy lindo de boga, mientras que por mi parte los piques no cesaban en mis equipos, muchos de ellos se trataban de ejemplares de bagres blancos de muy lindos tamaños, los que tomaban todo tipo de ofrecimiento en los anzuelos. De momento se comenzaron a dar piques y capturas de bogas que no superaban los dos kilos de peso y las cuales sin dudas regresamos al agua. Una de las particularidades de Nico es pescar caña en mano, por lo cual tiene un gran porcentaje de efectividad en las clavadas al sentir el pique, así fue que habiendo realizado una excelente clavada comenzó a recoger el nylon entre cabezazos y algunas corridas, acción esta que lo obligaba a tener mayor concentración mientras que su vara Samuray se arqueaba en forma parabólica, con gran esfuerzo vimos que a unos treinta metros de la embarcación la pieza que Nico traía lomeaba fuera del agua con corridas hacia los laterales, clavado dijo es carpa y así fue que arrimándola a la lancha a pocos metros le cante ¡Tiene seis kilos! ¡Haaa! Fue su exclamación como diciendo que estaba equivocado, bonete y carpa arriba de la embarcación la llevamos al pesaje, cinco kilos y medio clavados, le erre por poco. Posteriormente a esta captura se nos comenzaron a dar piques de los cuales después de clavar la pieza, comenzábamos una gran pelea a caña doblada y a poco de poder sacar la pieza a flor de agua se nos desprendía de los anzuelos, sin dudas y esto lo sabe cualquier pescador teníamos la yugular a full, por lo que comencé a analizar la situación y ver qué recursos podíamos utilizar para por lo menos ver de qué especie se trataba. En principio se me ocurrió un cambio de anzuelos por micros robadores muy filosos y resistentes, los que encarné con tres granos de maíz fermentado, es decir uno por anzuelo y los cubrí con una buena porción de maza, en otros realicé lo mismo con pedacitos de salamín, con este cambio sentía los piques y llegué a clavar varios ejemplares de bagres blancos medianos a chicos, pero sin dudas no era esto lo que nos estaba haciendo tanta tracción en las cañas al traerlos para después soltar o zafar. Algo estaba ahí abajo que no estaba comiendo bien o que zafaba al rompérsele el labio, así que mientras seguíamos con algunas capturas de bogas de lindos portes y algunos bagres blancos nos ocurría esto, hasta que por fin pude clavar bien una de estas piezas con la cual la pelea para arrimarla a la embarcación no fue fácil y dándose nuevamente para un ejemplar de carpa que acusó cinco kilos de peso, Nico por su parte también tuvo la oportunidad de clavar un ejemplar de carpa realmente muy, muy grande, la que solo vimos cerca de llegar a bonetearla ya que en una de sus corridas bajo la embarcación y logró zafar del anzuelo. Así las cosas estábamos viviendo una hermosa jornada de pesca, con muchos piques y capturas, también como les cuento con muchas que zafaban ahí nomás después de una pelea a caña doblada. Por otra parte, durante todo el día el clima fue muy caluroso y pesado aunque nos ayudaba un poco el viento. Promediando las 15 horas y con la aproximación de un frente de tormenta que veíamos venir del sector Sur decidí emprender el regreso, así que una vez con todo acomodado y guardado a bordo pusimos proa a la guardería, aunque por más que nos apuramos en las inmediaciones de la isla del Doradito nos sorprendió la lluvia, que nos acompañó hasta la salida en los muelles del pantano. En nuestro programa televisivo Nº867 de esta semana te mostramos la primera parte de todo lo comentado en esta nota. Además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20:00 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Paraná Bravo con ejemplares de carpas de los cuatro a los seis kilos.



