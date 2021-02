Después de un complicado 2020, el reconocido motorista detalló los distintos desafíos con los que inició este 2021: tendrá ocho impulsores a su cargo entre el Turismo Carretera y TC Pista, cuyas temporadas comienzan este fin de semana. En su taller en la localidad de Lima, como todos los días desde las 8 de la mañana, allí está Daniel Berra. Ya temprano arranca los trabajos en estas semanas en las que se desarrolla todo lo concerniente a los impulsores de sus pilotos de cara al inicio de los campeonatos de las diferentes categorías (el Turismo Carretera y el TC Pista arrancan este fin de semana en La Plata). Y cordial como en cada encuentro, el motorista se explaya sobre su intensa tarea por estas horas: "Estos son los días donde uno debe poner énfasis en todo lo que está haciendo, porque además de ser nuestro estilo, uno sabe que ya comienza a correr contra el reloj, porque los días pasan rápidamente. Igual, nosotros tenemos todo estructurado como para llegar bien y con tiempo, pero a veces te aparece un contratiempo y debes estar atento para no retrasarte. Pero estamos bien para arrancar", comenta con confianza. -Antes de volcarnos al 2021, ¿cómo viviste el 2020, que fue muy particular? -Creo que igual a quienes estamos en este palo. Fue muy difícil, complicado y al principio no veíamos una lucecita de esperanza. Acá, lo mío se complicó más, porque nosotros solo hacemos motores de competición y es la única forma de generar recursos económicos, así que se complicó más de la cuenta. Había que solventar todos los gastos y, por lógica, también la gente que trabaja acá había que pagarle, como corresponde, sus haberes. Y de todo lo que debí afrentar, este tema era uno de los que más me preocupaba, porque ellos son gente muy compenetrada con su trabajo. -El parate se hizo más prolongado de lo pensado. -Sí, sin dudas. Hablaba con colegas y todo estábamos preocupados. Por suerte, después del arduo trabajo realizado por la categoría volvimos a funcionar. Sin dudas, será un año distinto para todos, para la sociedad toda. -¿Y desde lo deportivo? -Creo que bien, estábamos en un momento que también se le hizo difícil al piloto. Pero algunos nos manifestaban que el saldo fue positivo, con un futuro para lo que viene. -Se estuvo en el camino. -Desde ya, porque marca que estamos en el buen camino y ahora hay que continuar. Son categorías que te exigen permanentemente y vos debes estar a la altura de las circunstancias. -¿Y cómo arrancó este año? -Con mucho trabajo dentro del taller. Veremos luego cómo se va a ir presentando la temporada. -¿Con cuántos motores vas a trabajar? -Estamos con nueve motores en total. En el Turismo Carretera tenemos a Christian Ledesma, Tomás Catalán Magni, José Savino, Matías Rodríguez y Santiago Mangoni; en el TC Pista a Jonatan Vásquez, Augusto Carineri y Fernando Iglesias; y en TC Mouras, a Alberto Jaime. -Para entretenerte tenés… -Sí, pero nosotros ya tenemos todo estructurado y vamos trabajando de forma prolija, tratando de concluir en término y forma. Ojalá que todo arranque y nada nos detenga en el camino. Además, creo que la categoría dio clara demostración de cómo encarar este tema del Covid, con burbujas y un protocolo que dejó una enseñanza digna de saber también cómo debemos cuidarnos para poder realizar las competencias. -En el final, los saludos son para… -Para todos aquellos que siguen apostando a nosotros; a la familia, que se banca esos momentos no muy buenos; y a todos aquellos que también nos preguntan cómo nos fue y vienen hasta el taller.

Daniel Berra; "Estamos bien para arrancar"

