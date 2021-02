Se jugará de marzo a fin de año y se dividirá en dos zonas. En las últimas horas, en diversas entrevistas radiales, Marcelo Achile, presidente de Defensores de Belgrano, quien fue reelegido al frente de la Mesa de la Primera Nacional, adelantó el formato que tendrá el próximo campeonato de la categoría. Si bien indicó que todavía no fue aprobado, reveló que se avanzó con un certamen similar al de la temporada 2019/20 que terminó siendo cancelada por la pandemia de coronavirus. "Faltan detalles, pero irá por ahí", explicó Achile. Así, los 35 equipos se dividirán en dos zonas: una de 18 y otra de 17. En cada una de esas zonas se jugará todos contra todos, ida y vuelta, por lo que la primera fase del campeonato constará de 34 fechas. Luego, los ganadores de cada grupo se enfrentarán en la final por el primer ascenso, mientras que los ubicados del 2º al 4º puesto se clasificarán al Reducido que definirá el segundo boleto a la Liga Profesional de Fútbol. La intención de la Mesa de la Primera Nacional es realizar el sorteo cuanto antes y comenzar con la competencia el 6 de marzo. Sin embargo, varios clubes han solicitado que el inicio del certamen se postergue una semana más (13 de marzo). "Queremos hacer el sorteo a la brevedad, para que los clubes tengan tiempo para planificar viajes y reservas de hoteles. No sé si vamos a llegar a hacerlo esta semana, pero si no podemos, lo haremos en los primeros días de la semana próxima", señaló Achile.

Marcelo Achile, al frente de la Mesa de la Primera Nacional



Primera Nacional:

El formato del próximo Campeonato

