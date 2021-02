PARADELA ES MILLONARIO El mediocampista José Paradela, de 22 años, es nuevo refuerzo de River Plate, que adquirió el 70% de su pase en una suma cercana a los 2,5 millones de dólares. El exjugador de Gimnasia llega como una alternativa para Marcelo Gallardo ante la salida de Ignacio Fernández (fue transferido al Atletico Mineiro) y firmará contrato hasta diciembre de 2024. Además, el conjunto de Núñez también tiene todo acordado para incorporar al delantero Agustín Fontana (Banfield).



PAVÓN, OPERADO El delantero Cristian Pavón fue intervenido ayer para solucionar la fibrosis que padece en sus tobillos. Según trascendió, su recuperación demandaría, al menos, dos meses. Mientras tanto, el jugador espera que Boca Juniors acepte la oferta de Los Angeles Galaxy para retornar a la Major League Soccer de Estados Unidos. SAN LORENZO VS LINIERS En el segundo compromiso oficial del ciclo de Diego Dabove como DT de San Lorenzo, el Ciclón se medirá esta noche frente a Liniers por la primera fase de la Copa Argentina. El encuentro se jugará desde las 21.10 horas y será televisado por TyC Sports. El ganador se enfrentará en la próxima instancia con el vencedor del duelo entre Defensa y Justicia y Estudiantes de Buenos Aires. AVANZÓ VÉLEZ Por la primera ronda de la Copa Argentina, Vélez Sarsfield venció ayer 3-1 a Camioneros con goles de Pablo Galdames, Hernán De la Fuente y Miguel Brizuela. Así avanzó a la segunda fase, instancia en la que espera por el ganador del duelo entre Talleres de Córdoba y Atlético de Rafaela. CAYÓ JUVENTUS En el inicio de su serie de Octavos de Final de Champions League, Juventus (con Paulo Dybala entre los suplentes) perdió 2-1 como visitante frente al Porto de Portugal (fue titular Agustín Marchesin). Por su parte, Sevilla (con Alejandro "Papu" Gómez en el once inicial) cayó 3-2 como local frente a Borussia Dortmund (doblete del noruego Erling Haaland). Los partidos revancha de estas series se disputarán el martes 9 de marzo. EUROPA LEAGUE Hoy comienzan los 16vos de Final con los siguientes enfrentamientos: Dinamo Kiev vs Brujas, Wolfsberger vs Tottenham, Real Sociedad vs Manchester United, Estrella Roja vs Milan, Sporting Braga vs Roma, Krasnodar vs Dinamo Zagreb, Young Boys vs Bayern Leverkusen, Olympiakos vs PSV Edinhoven, Slavia Praga vs Leicester, Benfica vs Arsenal, Royal Antwerp vs Rangers, Salzburgo vs Villarreal, Molde vs Hoffenheim, Granada vs Napoli, Maccabi Tel Aviv vs Shakhtar y Lille vs Ajax. SE ESCAPA EL CITY En un partido pendiente de la 16ª fecha de la Premier League, Manchester City (con Sergio Agüero entre los suplentes) venció 3-1 como visitante a Everton y amplió su ventaja como líder del campeonato: suma 56 puntos y ahora tiene diez de ventaja sobre Manchester United y Leicester City. Ayer, además, también jugaron: Burnley 1-1 Fulham. EMPATE DEL ALETI En un encuentro pendiente de la fecha 2 de La Liga de España, Atlético Madrid igualó 1-1 como visitante ante Levante y, aunque no sumó de a tres, amplió su ventaja como líder del campeonato: todavía con un juego menos, acumula 55 unidades, seis más que el Real Madrid.

Breves: Fútbol

18 de Febrero de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar