» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 19/feb/2021 de La Auténtica Defensa. En el primer día de la vacunación general pasaron 140 vecinos por la Escuela Nº2







La aplicación de la Sputnik V comenzó a las 9 de la mañana y se extendió hasta las 20. Una empleada de la Clínica Delta recibió la dosis inaugural. En tanto, con 87 años la farmacéutica Nelly Raffo fue la persona de mayor edad del primer turno de inoculados. La vacunación general contra el virus SARS-CoV-2 comenzó este jueves a la mañana en la Escuela Primaria Nº2 del barrio Banco Provincia, por donde a lo largo del día pasaron 140 vecinos para recibir su dosis de Sputnik V. Así le fue informado a La Auténtica Defensa en horas de la noche por el dispositivo de inoculación que montó el Gobierno de la Provincia de Buenos y que es liderado en territorio por un equipo multidisciplinario local cuya coordinación está a cargo de Leonardo Midón. Pasadas las 9 de la mañana los vecinos empezaron a entrar al vacunatorio, siguiendo los turnos notificados de antemano. La primera en recibir la Sputnik V fue Lorena Magariños, empleada de la Clínica Delta, quien se había anotado al programa Vacunate como personal sanitario el 1º de febrero. La vecina, que pasó a la historia al recibir la dosis inaugural del primer vacunatorio contra COVID-19 dirigido a la población general de Campana, estaba citada para las 9 horas aunque decidió llegar 30 minutos antes para interiorizarse sobre el operativo sanitario. Luego aseguraría que "el trámite fue muy rápido" y destacaría "la organización" del dispositivo de inoculación. "Hasta ahora no he tenido ningún efecto, para nada, todo muy bien", le confirmó a LAD en horas de la noche de ayer la mujer de 49 años. De acuerdo le fue informado en el centro de vacunación, su fecha estimada para aplicarse la segunda dosis de Sputnik V es el 1º de marzo. El calendario le será ratificado por email o vía telefónica. En tanto, la farmacéutica Nelly Raffo, titular de la farmacia Raffo ubicada en Sarmiento y Jean Jaures, fue la persona de mayor edad en integrar el primer turno de vacunación. Con 87 años, asistida por su hijo Nildo Toffoli y un bastón, Nelly recibió la Sputnik V no solo por su edad sino también porque sigue desempeñándose para su negocio "en contacto con todo el público", como le señaló a este medio. "Tengo confianza en la vacuna, sino no hubiera venido", afirmó la vecina mientras aguardaba la media hora de control tras colocarse la dosis. "La vejez no viene sola", bromearía luego, cuando se le consultó sobre el impacto que la pandemia había tenido en su vida. "Hago todo el papelerío en la farmacia. Así que hay que cuidarse", expresó Nelly, madre de dos y abuela de cuatro, que despacio y del brazo de Nildo abandonó el vacunatorio. Hasta el domingo hay asignados 150 turnos por día. La coordinación del programa Vacunate en nuestra ciudad prevé inmunizar a 600 vecinos en esta primera etapa, a la que le seguirá otra cuando lleguen más dosis. En ese sentido, instó a los vecinos a inscribirse en el portal Vacunate PBA para que la Provincia destine las vacunas necesarias para hacerle frente a la demanda.







Nelly Raffo (87) recomendó a sus vecinos aplicarse la vacuna.





Una vecina es inoculada en uno de los reconvertidos salones de la Escuela Nº2. "ESTAMOS MUY ORGULLOSOS DEL TRABAJO QUE ESTAMOS REALIZANDO JUNTO AL MINISTERIO DE SALUD" Así se expresó el concejal Rubén Romano tras el inicio del operativo de vacunación destinado a la población general en la Escuela Nº2. "Les pedimos a los vecinos y vecinas que se sigan cuidando", dijo. El concejal del PJ-Frente de Todos Rubén Romano acompañó la llegada de nuevas dosis de Sputnik V a la Ciudad. "Estamos dando un paso más para recuperar la normalidad, garantizando la presencialidad, el trabajo y la salud", expresó. "Es una alegría y estamos muy orgullosos del trabajo que estamos realizando junto al Ministerio de Salud", sostuvo el referente del Frente de Todos. "Desde hoy, vacunaremos a 150 personas por día. Se han entregado turnos hasta el domingo, y con el arribo de más vacunas, iremos ampliando la convocatoria que sin dudas será sin precedentes". El reconocido médico cirujano aclaró que junto a los vecinos mayores de 70 años que fueron convocados por el sistema, también se incluyeron a trabajadores de la salud que no habían recibido la vacuna. "Les pedimos a los vecinos y vecinas que se sigan cuidando, y que se registren en la página oficial www.vacunatepba.gba.gob.ar, único sitio habilitado para vacunarse. Estamos dando un paso más para recuperar la normalidad, garantizando la presencialidad, el trabajo y la salud" concluyó. #Ahora La farmacéutica Nelly Raffo (87) fue la persona de mayor edad del primer turno de vecinos que se vacunó en la Escuela N°2 pic.twitter.com/nr2ZIYEBMx — Magui Felizia (@mawifelizia) February 18, 2021

En el primer día de la vacunación general pasaron 140 vecinos por la Escuela Nº2

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar