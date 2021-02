» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 19/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Karina Sala:

La concejal de Juntos por el Cambio, Karina Sala, cuestionó que "buscan instalar la necesidad de suspender las PASO, escudándose en la situación sanitaria, cuando en realidad tienen miedo de perder las elecciones". La concejal de Juntos por el Cambio, Karina Sala, apuntó contra el Gobierno Nacional frente al pedido que hicieron gobernadores provinciales de suspender las PASO. "Pareciera que el kirchnerismo no quiere que este año haya elecciones. Tiene miedo de perderlas porque la percepción es que los números no son favorables para ellos", aseguró la edil de raíces radicales. Sobre las PASO, Sala dijo que "no se pueden suspender", rechazando la posibilidad de cancelar las elecciones primarias previstas para agosto, a lo que denominó como "un gran retroceso". No obstante, afirmó que "en 2020 se votó en 40 países en plena pandemia, incluso en Bolivia y Ecuador se eligieron presidentes con el apoyo del Gobierno argentino, poniendo a disposición escuelas para dichas elecciones". Además, se refirió a los dichos del ministro de Salud, Ginés González García, quien días atrás estimó que para agosto y septiembre estará vacunada toda la población contra el coronavirus, al tiempo que rechazó la posibilidad de realizar las PASO este año. "Tenemos que ser serios como país, pero para eso es muy necesario tener un gobierno confiable. No se pueden cambiar las reglas del juego, si hay que modificar los procesos electorales del país, se debe hacer seriamente y con el consenso que este tema se merece", concluyó la concejal Sala.

