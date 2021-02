» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 19/feb/2021 de La Auténtica Defensa. ¿Cómo mantener los ambientes frescos sin perjudicar la salud?







Con la llegada del calor y las altas temperaturas es necesario tomar medidas para evitar el golpe de calor y la deshidratación. Una buena hidratación y no exponernos al sol en horarios riesgosos ayudan, pero también contamos con recursos para refrescar el ambiente en el que estamos, tales como el uso de aire acondicionado o los ventiladores. ¡Son un gran invento! A continuación, te acercamos algunas recomendaciones a tener en cuenta para obtener de ellos los mayores beneficios, sin perjudicar nuestra salud. Recomendaciones para usar el aire acondicionado de manera saludable: - La temperatura recomendada es 22-24ºC. Es importante que se la mantenga constante y uniforme en todos los ambientes, así se evita la exposición a cambios bruscos. - En el caso de que te encuentres con personas que no sean de tu núcleo familiar ("burbuja") eviten en lo posible, permanecer sólo con el aire acondicionado. Para prevenir la exposición al virus COVID-19, lo mejor es ventilar los ambientes. - Los cambios bruscos de temperatura modifican la capacidad de respuesta de las mucosas del aparato respiratorio y otras frente al medio: el hecho de tener que adaptarse a las diferentes temperaturas y sequedad del ambiente genera una predisposición a sufrir rinitis, resfríos, anginas, irritación ocular entre otros. - El aire acondicionado no debe alcanzar en forma directa a los niños. - Los aparatos de aire acondicionado poseen un filtro en el cual pueden acumularse polvos, ácaros, gérmenes. Es importante que limpies o cambies el filtro según corresponda para que estas sustancias no circulen junto con el aire provisto por el aparato. - Utilizá un humidificador o disponé de un recipiente con agua (algunos aparatos de aire acondicionado incluyen la función) para generar humedad en el ambiente. Esto ayuda a eliminar el aire seco que irrita e inflama las vías aéreas y causa sequedad de la piel. - Antes de salir de la casa subí la temperatura gradualmente para que el cuerpo se adapte de a poco al aumento de temperatura afuera. Precauciones al usar ventiladores: - Controlá que las paletas estén bien sujetadas. - Cuidá que el aire no dé directo a los niños. - Los ventiladores de techo son más seguros que los de pie o de mesa, en los cuales los enchufes y la cercanía de los niños a las paletas pueden ser un riesgo. Fuente: https://www.swissmedical.com.ar/



¿Cómo mantener los ambientes frescos sin perjudicar la salud?

