Organizada por la Federación de Taekwondo Bonaerense, es una actividad no presencial y arancelada. "Se trabajará en Lengua de Señas Argentina (LSA) y se brindará información acerca de la comunidad sorda y cómo deben ser tratados. Se les enseñará la parte marcial en Lengua de señas Argentina… La dinámica se practicará mediante diálogos entre los participantes en LSA, y la Comunidad Sorda. Todo será acompañado junto al material de estudio brindado y videos realizados por una persona sorda, o por la mediadora lingüística", explica Natalia Goytea, directora del proyecto lanzado desde el Área Sordos de la Federación de Taekwondo Bonaerense, destinado a practicantes del deporte y población en general. "La prioridad en el comienzo del curso será la parte marcial, dando contenido, para llegar a una conversación más fluida en la vida real y no sólo dentro de un Dojang. Una vez al mes se realizarán charlas sobre todo lo referido a ellos en la vida cotidiana y al compromiso, también sobre equipamientos, enseñanzas, etcétera", concluye la capacitadora. Los interesados pueden escribir a deptoparatkd@taekwondoftb.com.ar o comunicarse telefónicamente al 1138941575.

El taller busca que los participantes lleguen a una conversación fluida no sólo dentro de un Dojang.



Taller de lenguaje de señas en Taekwondo

