Vacunas; 10 mitos

Ningún avance de la medicina logró salvar tantas vidas como la vacunación. Sin embargo, surgieron mitos que hicieron que parte de la población, sólo preste atención a efectos adversos que, muy raramente pueden ocasionar. Los mitos más frecuentes son: MITO 1: Antes de implementar las vacunas, la mejoría en las condiciones de higiene ambiental había disminuido las enfermedades infecciosas, por lo tanto, las vacunas no son necesarias. FALSO. El agua potable y el lavado de manos protegen contra enfermedades infecciosas, pero otras se pueden propagar independientemente de la higiene. Las enfermedades prevenibles con vacunas disminuyeron drásticamente después de su aplicación a gran cantidad de niños. Si interrumpimos programas de vacunación, enfermedades contra las que podemos vacunar, volverán. MITO 2: Las vacunas producen enfermedades que se desconocen a largo plazo. FALSO. Las vacunas son seguras. La mayoría de las reacciones son leves y temporales. Es más probable padecer un trastorno grave por una enfermedad prevenible por vacunas, que por una vacuna. MITO 3: Las enfermedades prevenibles por vacunas están eliminadas en algunos países, por lo que no hay motivo para vacunarse. FALSO. Los agentes infecciosos que siguen circulando en algunas partes del mundo pueden atravesar fronteras e infectar a una o más personas no vacunadas. Si esto ocurre en una población mal vacunada, ocasionaría una epidemia. Entonces, hay dos motivos para vacunarse: la protección individual y la de la comunidad. MITO 4: Administrar simultáneamente más de una vacuna aumenta el riesgo de efectos secundarios pudiendo alterar el sistema inmunológico por sobrecargar al mismo. FALSO. Las vacunas utilizan y estimulan sólo una porción del sistema. Un niño está expuesto a muchísimos más antígenos por un resfriado que por las vacunas. MITO 5: La infección natural es preferible a una vacunación. FALSO. La infección natural crea inmunidad, pero si esta infección es severa puede producir complicaciones graves, incluso la muerte. La inmunidad de una vacuna es similar a la infección natural, sin exponer a las personas a riesgos. MITO 6: Las vacunas contienen timerosal, que podría provocar enfermedades. FALSO. Las cantidades mínimas de timerosal utilizadas no ponen en riesgo la salud. MITO 7: La vacuna triple viral (sarampión-paperas-rubéola) causa autismo. FALSO. En 1998 se realizó un estudio sobre un posible vínculo entre vacuna triple viral y autismo. Este estudio tenía graves irregularidades, pero, desgraciadamente despertó temores, y bajaron las coberturas de vacunación y aparecieron brotes de estas enfermedades. Hoy la evidencia científica rechaza una relación causal entre la vacuna y el autismo. MITO 8: Durante una enfermedad leve, como catarro, diarrea leve, rinitis, se contraindica la vacunación. FALSO. El niño puede vacunarse en estas circunstancias. MITO 9: Si el niño interrumpió su calendario de vacunación, debe reiniciarlo. FALSO. Se debe continuar con las dosis faltantes, lo fundamental es el número total de dosis. MITO 10: Si el niño está tomando antibiótico o se encuentra en periodo de convalecencia de una enfermedad, no puede ser vacunado, porque la vacuna no va a producir inmunidad. FALSO. Estas constituyen contraindicaciones erróneas de vacunación. Dra. Andrea Gianaculopulo – Médica Pediatra (M.P. 57372) - - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

