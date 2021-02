» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 19/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Para Exótica junto a Los Galancitos en The Roxy







Será este sábado a las 20 horas. Por el protocolo vigente, la capacidad es limitada y en mesas asignadas previamente según la compra de los tickets vía web. Este sábado 20 de febrero a partir de las 20 horas, con un show Apto Todo Público, la banda local de Rock-Pop "Para Exótica" se presenta, rompiendo de a poco la cuarentena, en el tradicional reducto rockero The Roxy (Niceto Vega 5542, Palermo Hollywood, CABA). Formando con Luciano Gizzarelli (voz), Lucas Gizzarelli (batería, coros), Federico Cremón (bajo, coros) y Ariel Altimari (guitarra, coros), presentarán un repertorio con todos los temas de su segundo disco "Testigos del Destino" y de su disco debut homónimo. La previa está a cargo de la banda Los Galancitos, también de Campana, formada por músicos experimentados: Martín Costamagna (voz, guitarra), Fabricio Bagnarol (guitarra), Sergio García (batería), Ricardo Chesini (guitarra) y Javier Olivera (bajo), quienes entregarán versiones de grandes éxitos de Estelares, Los Rancheros, Los Tipitos, entre otros. COMPRA DE TICKETS: Por el protocolo vigente, la capacidad es limitada y en mesas asignadas previamente según la compra de los tickets vía https://livepass.com.ar/events/para-exotica-en-the-roxy.

