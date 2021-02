» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 19/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 19 de Febrero







SE CONFIRMA EL PASE DE DIEGO MARADONA A BOCA Hace 40 años se confirmaba que Diego Maradona vestiría la camiseta de Boca. En aquel entonces, la joven promesa de Argentinos Juniors había salido subcampeón del Torneo Metropolitano 1980 y goleador del mismo con 25 goles y del Torneo Nacional con 17 tantos. A pesar de la importante oferta de River, el codiciado jugador terminó jugando en Boca tras las incontables idas y vueltas de los presidentes de ambos clubes: "era una situación rara: River con toda la plata y sin mis ganas; Boca, si un mango y con toda mi pasión". Tras haber firmado el contrato y jugado un amistoso frente al equipo de La Paternal (jugó un tiempo para cada equipo), Maradona se comprometió con los hinchas a hacer su mejor esfuerzo: "quiero que sepan que a partir del momento en que me ponga su camiseta daré de mí todo lo que tenga para que lo que ellos esperan yo lo pueda concretar." A los pocos días debutó en la goleada 4 a 1 frente a Talleres de Córdoba por la primera fecha del Torneo Metropolitano 1981; en aquel partido, Maradona convirtió dos goles desde el punto de penal y Miguel Ángel Brindisi metió los dos restantes, José Omar "Pepona" Reinaldi descontó en vano para el equipo cordobés. Maradona fue uno de los jugadores más importantes que le permitieron a Boca consagrarse campeón del Torneo Metropolitano 1981.





FALLECE UMBERTO ECO Umberto Eco nació el 5 de enero del año 1932 en Alessandria, Italia. En contra del deseo de su padre de que estudiara Derecho, Eco se doctoró en letras y filosofía de la Universidad de Turín a los 22 años; dos años después publicó su tesis "El problema estético en Santo Tomás de Aquino" (1956). Con el tiempo empezó a trabajar como editor cultural en la RAI(Radiotelevisión Italiana). Por otra parte, en la década del 60´ fue profesor en las Universidades de Turín y Milán. Participó en el movimiento de neovanguardia Grupo G3 publicando ensayos sobre la cultura de masas y medios de comunicación, de los cuales se destaca "Apocalípticos e integrados" (1964). Más adelante, en el año 1969, cofundó la Asociación Internacional de Semiología y, dos años después, fue catedrático de Filosofía y profesor de Semiótica en la Universidad de Bolonia. En el año 2000 fundó la Escuela Superior de Estudios Humanísticos. Entre sus novelas se destacan "El nombre de la rosa" (1980), "El péndulo de Foucault" (1988), "La isla del día antes" (1994) y "El cementerio de Praga" (2010); y sus ensayos "Tratado de semiótica general" (1975), "Segundo diario mínimo" (1992) y "Kant y el ornitorrinco" (1997). Falleció en el año 2016 en Milán, Italia.



SE LANZA "DON´T LOOK BACK IN ANGER" Un día como hoy en el año 1996, "Oasis" lanzaba el sencillo "Don´t look back in anger". Perteneciente al álbum "(What´sthestory) morningglory?" (1995) y compuesta por Noel Gallagher, la canción es acerca de no estar molesto por las cosas que no pudiste hacer en el pasado: "se trata de mirar hacia adelante en lugar de mirar hacia atrás. Odio a la gente que mira hacia atrás en el pasado o habla sobre lo que podría haber sido".



