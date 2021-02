» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 19/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

Picadas; se viene la segunda fecha en San Pedro







Será este sábado, desde las 12.00, con protagonistas de nuestra ciudad que cuentan cómo llegan a este nuevo desafío. Como estaba programado, este sábado 20 de febrero, a las 12.00, comenzará la segunda fecha del Campeonato 2021 Osvaldo "Pato" Morresi que se desarrolla en el picódromo de San Pedro y que reúne a varios protagonistas de esta especialidad de nuestra zona, quienes comentaron cómo llegan a esta nueva jornada: -Mauro Salerno: "Estoy volviendo de las vacaciones y creo que llegaré justo. Como tengo el auto terminado, entiendo que seré parte de la misma para no quedarme atrás en el campeonato. Además, tengo muchas ganas de participar". -Martín Basilisco: "Venimos de un muy buen trabajo en la primera presentación, lo que nos abre la posibilidad de volver a ser protagonistas. El auto casi se hizo a nuevo. Me llevó un tiempo, pero estamos contentos y valió el esfuerzo que le pusimos tanto en el trabajo diario como en lo económico, que es un tema para tener muy en cuenta". -Fernando Moreno: "Terminar el auto como deseaba llevo un parate que aprovechamos para realizar muchas mejoras. Además, nos obligó también a realizar un repaso general para llegar al 20 con el nivel competitivo que deseaba tener. Vamos con confianza, aunque uno sabe que la picada debes correrla para saber finalmente donde estás parado". -Cristian Iglesias: "Estamos contentos de volver a la actividad, eso nos da un plus para trabajar con mayores ganas en los autos. Vamos a esta picada del 20 y estoy definido a cambiar de clase para no tener que enfrentarme con mi hijo. No está bueno, me parece que no tiene demasiado sentido y vamos a incursionar en otra para además plantearnos otro desafío". -Francisco Iglesias: "Voy a estar el 20. En la última competencia, con auto prestado, estuve en la pelea, lo que me dio más motivación. Ahora voy con mi auto. Es cierto que mi viejo se cambia de clase y lo entiendo, porque no está bueno que te gane tu hijo, jajaja… Igualmente, él ya venía con ganas de cambiar de clase y está bien que lo haga, si es un capo: donde corre, gana". -César Villa: "El auto ya está listo para correr. Trabajamos en algunos temas puntuales y por suerte se terminó, aunque en esta fecha en San Pedro no estaré por cuestiones personales y de trabajo que no me lo permiten, Nos prepararemos para la próxima". -Juan Fariña: "Yo trabajo en el armado de otros motores para correr y me pasan dos cosas raras, aunque lógicas: quiero que ganen mis pilotos, pero también quiero hacerlo yo, jejeje… Es parte del juego y todos sabemos cómo se debe manejar esto. Uno debe ser prolijo y sensato a la hora de armar un impulsor, que es armar los mismos igual para todos, como corresponde". -Daniel Carballo: "Avancé bastante en los trabajos del Falcon y como lo desarmé por completo, voy realizando todas esas cuestiones que después no haces cuando arrancas. Es por esto que no llego a esta fecha. Igual, ya lo tengo muy avanzado y ahora empiezan los detalles, que son los que más tiempo te llevan. En cuanto al color, será azul, porque quiero mantener ese color". -Diego Salerno: "Todos me cargan porque estoy trabajando en una Chevy para los encuentros de la marca, pero es mentira que no estoy dedicándole tiempo al auto de las picadas. Incluso, estoy haciendo la tapa nueva en Escobar y el "Topo" González me está dando una mano en el armado de este motor. O sea: ellos ya se deben empezar a preocupar, je… El 20 estoy para picar con quien se me cruce. Lo único que desearía es que no tengamos que padecer el calor como el otro día, porque estaba insoportable".

ALGUNOS DE LOS REPRESENTANTES DE CAMPANA Y ZÁRATE QUE ESTARÁN EN LA SEGUNDA FECHA DEL CAMPEONATO 2021 DE SAN PEDRO.



Automovilismo:

Picadas; se viene la segunda fecha en San Pedro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar