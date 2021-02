» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 20/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Romina Vulich:

"El Municipio acompaña a los buenos contribuyentes para que puedan mantener sus tasas al día"







Así lo sostuvo la secretaria de Ingresos Públicos, Romina Vulich, quien además recordó que el nuevo beneficio del 20% para los contribuyentes que paguen de forma anual las tasas de Servicios Generales se extenderá hasta el 16 de marzo. Tras el lanzamiento de un nuevo descuento del 20% para el pago anual de la tasa de Servicios Generales, la Secretaria de Ingresos Públicos del Municipio, Romina Vulich, destacó la decisión del intendente Sebastián Abella de "seguir acompañando y ayudando a los vecinos que hacen el esfuerzo de abonar sus tasas". En conferencia de prensa, la funcionaria explicó que esta bonificación, que incluye además un 8% adicional para los que son buenos contribuyentes, se extenderá hasta el 16 de marzo. "Si bien todos los años el vencimiento del pago anual termina en febrero, decidimos extenderlo un tiempo más porque es un plan que se impulsó para ayudar a los vecinos que hacen el esfuerzo de hacer su contribución y permiten que el Municipio siga brindando sus servicios. Es importante agradecer y valorarlo", dijo la secretaria. En Campana, estos ingresos representan más del 50%. Vulich también destacó el trabajo que realizó la Secretaría de Ingresos Públicos para volver a ingresos similares a los presupuestados y que habían caído producto de la pandemia a partir de un acercamiento a los contribuyentes para conocer cuáles eran sus necesidades e inconvenientes y brindar facilidades de pago acorde a cada realidad. "La idea no es ahorcarlos, pero sí se tiene que entender que cuando hay contribuyentes que hacen el esfuerzo de pagar sus tasas comerciales y otros no, se está en desventaja desleal porque el que no paga las tasas puede vender sus servicios o productos más baratos porque no tiene ese costo del tributo local", concluyó. PLAN DE PAGOS PERMANENTE Además, recordó que sigue vigente el plan de pagos permanente para regularizar deudas de tasas y derechos. Los contribuyentes podrán regularizar con facilidad sus tasas municipales vencidas hasta un mes anterior a la adhesión al plan con un interés de 1,5% mensual y con opciones de pago de hasta 24 meses. "El interés de este plan municipal es la mitad de lo que cobra AFIP y ARBA de interés financiero para una deuda tributaria", confió Vulich. PAGO ONLINE DE LAS TASAS MUNICIPALES Finalmente, la secretaria de Ingresos Públicos invitó a los vecinos a ingresar a la sitio web micampana.gov.ar para pagar las tasas municipales de manera más fácil y ágil. "El año pasado, gracias a la virtualidad tuvimos un gran avance y contacto con los contribuyentes. La página web es muy amigable y brinda el beneficio de no tener que estar moviéndose mucho en este contexto de pandemia", dijo. Dicho portal también ofrece la posibilidad de adherir a la boleta electrónica para que llegue por mail y no se imprima más en papel.

La secretaria destacó la decisión del Intendente de ayudar a los vecinos a cumplir con el pago de las tasas.





Vulich recordó que el nuevo beneficio del 20% se extiende hasta el 16 de marzo.



