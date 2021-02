» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 20/feb/2021 de La Auténtica Defensa. El Intendente le envió una carta al Presidente para saber quiénes se vacunaron en Campana







"Ante los hechos que han quedado al descubierto, los vecinos de Campana necesitan saber si se vacunaron personas que no debían, por favor político", señaló el jefe comunal. El intendente Sebastián Abella envió una carta al presidente Alberto Fernández, para pedirle que le facilite al Municipio un acceso al listado de personas que ya fueron vacunados contra el Covid-19. "Ante el escándalo que se está produciendo con la vacunación de personas de favor, los vecinos de Campana necesitamos saber a quiénes se vacunó tanto en nuestro municipio, como aquellos campanenses que fueron vacunados en otras ciudades", destacó el intendente en la misiva. "No podemos dejar pasar esta grave situación que ha quedado al descubierto, y que se suma a otros casos como la vacunación de concejales en otras ciudades y de funcionarios en algunas provincias", resaltó. Abella dijo que debe haber total transparencia en este tema para darle tranquilidad "a los miles de vecinos que están anotados desde hace semanas, esperando su turno para ser vacunados". "No sólo usan la vacuna como herramienta política, sino que además privilegian a los ‘amigos vip’. Entiendo que la renuncia del Ministro no alcanza. En nuestra ciudad hay un concejal a cargo de la vacunación en lugar de estar el sistema de salud municipal", concluyó.

Abella dijo que debe haber total transparencia para darle tranquilidad “a los miles de vecinos que están anotados desde hace semanas, esperando su turno para ser vacunados".

Le estoy pidiendo al presidente @alferdez el listado de los vecinos de Campana que ya fueron vacunados. Necesitamos saber que no se hayan vacunado a políticos de favor. — Sebastian Abella (@SebaAbella) February 19, 2021

El Intendente le envió una carta al Presidente para saber quiénes se vacunaron en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar