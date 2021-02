» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 20/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

OTRO ESCÁNDALO El edecán presidencial, vicecomodoro Diego Bravo Reta, fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza al intentar abordar un vuelo a México con un arma oculta en un doble fondo de su valija. Bravo Reta fue arrestado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El edecán presidencial se dirigía a México como parte de la comitiva oficial que acompañará al mandatario Alberto Fernández a su viaje a ese país. El vicecomodoro perdió el vuelo al ser detenido, luego de que personal de la PSA descubriera que llevaba un arma sin declarar, oculta en un doble fondo de la valija que despachó para la bodega del avión.



MÁS BARATO El dólar blue bajó a $147 en la city porteña, mientras el mayorista finalizó la semana en alza, al operar a $89,14. El billete en el circuito financiero ilegal registró una merma de $1 con relación al jueves y acumuló una disminución equivalente a $2 frente al viernes pasado. Por su parte, el dólar mayorista experimentó una disminución de ocho centavos, al cotizar a $89,14. La brecha con el tipo de cambio paralelo se achicó y quedó en 64,9 por ciento. El volumen negociado en el segmento de contado fue limitado, al llegar a u$s 151,740 millones. El dólar minorista al que pueden acceder los ahorristas fue ofrecido a $88,132 para la punta compradora y a $94,402 para la vendedora, pero si se toman en cuenta los recargos, el precio asciende a $155,76. De ese modo, el denominado dólar "solidario" ya es un 6 por ciento más caro que el blue. RECAUDADOR El impuesto Por una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) aportó al Tesoro nacional una recaudación equivalente a US$ 1.985,1 millones en sus primeros trece meses de vigencia, luego de su sanción en el marco de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. El tributo, creado en el marco de la emergencia fiscal y financiera con el que comenzó la Presidencia de Alberto Fernández, tiene una duración determinada de cinco años, por lo que si no median medidas por anticipado dejará de aplicarse el 31 de diciembre de 2024. El sentido del impuesto PAIS desde su creación, además de sus efectos en la recaudación tributaria general, apuntó a tres aspectos: restringir la compra de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), desalentar los viajes turísticos al exterior y, por último, hacer lo propio con las compras de bienes y servicios en moneda extranjera por tarjeta de crédito, debido u otros medios electrónicos. HORROR Una expolicía fue imputado como acusado de degollar a su hermana, una joven de 23 años a la que había denunciado por violencia, por lo que le habían implementado una restricción perimetral, en la localidad bonaerense de Tortuguitas, al noroeste del Gran Buenos Aires. El crimen se produjo el 30 de enero pasado y la víctima, una joven de 23 años llamada Florencia Figueroa, murió cinco días más tarde. Aparentemente, el hombre, que habían denunciado a su hermana por violenta y había obtenido que se dicte una restricción perimetral, empezó a discutir con una joven, justamente por esa presentación. En ese marco, Figueroa atacó a su hermana con un cuchillo de cocina, a pesar de que era esperado en la puerta de la casa por varios policías que lo habían acompañado para velar que no se produzcan incidentes mientras retiraba sus pertenencias personales. CONFLICTO FRONTERIZO El Ministerio de Defensa de China dio a conocer los nombres de cuatro militares condecorados a título póstumo a raíz de un enfrentamiento fronterizo de junio pasado. Hasta ahora, China no ha desvelado sus bajas en altercados fronterizos del año pasado con la India, ni reconocido las cifras que le atribuía la otra parte. China y la India disputan una parte del territorio montañoso del norte de la región de Cachemira, además de unos 60.000 kilómetros cuadrados en el estado de Arunachal Pradesh. La Línea de Control Actual, que separa a los dos países, pasa por la región de Ladakh, que en el año 1962 fue escenario de una guerra.

