» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 20/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Panorama de la vuelta a clases en las Escuelas Técnicas y Terciarios

Por Arturo Remedi













Arturo Remedi

"Debemos pensar que la vuelta a clases presenciales es una construcción cotidiana" afirman desde las Escuelas Técnicas. En los Terciarios "por lo menos hasta julio , las clases van a ser virtuales" Importantes sectores del sistema educativo público de Campana como los Terciarios y las Escuelas Técnicas evalúan la situación ante el inicio de clases. EN EL NIVEL TERCIARIO "Durante el 1º cuatrimestre en el Nivel Superior no Universitario, (Terciarios ) por lo menos hasta julio, las clases van a ser virtuales" asegura la Lic. María Isabel Fernández titular del emblemático Instituto 15. "El por lo menos está resaltado ya que hay que ver como va desarrollándose la situación epidemiológica, la vacunación, las formas de reinserción por la pandemia, etc.; por ello las clases y también las mesas de examen serán virtuales en el inicio del ciclo lectivo 2021" "El taller inicial de los ingresantes de 1 º año también será con esta modalidad". "De igual manera las Preceptorías y las Secretarías, como en el 2020, funcionarán de manera no presencial". Fernández consigna que "nosotros en el Instituto 15 implementamos el funcionamiento así, con redes de fortalecimiento junto a las Secretarías, con los profesores, con el Centro de Estudiantes, con las Preceptorías, etc. " "En general todos los Institutos Superiores tenemos algún plan de estas características instalados desde el año pasado, vamos a continuar apoyando a los alumnos que hayan tenido dificultades para que puedan terminar, también a aquellos que se hayan desconectado, vamos a trabajar para que se puedan reincorporar al curso que tenían sin mayores inconvenientes". "Todos trabajando en conexión para poder facilitar las cursadas, la comunicación y el acompañamiento de trayectoria a la que nos hemos comprometido". "Estamos tratando de revincular a los estudiantes que se han perdido, y organizar de la mejor manera posible una institución de manera virtual" concluyó Fernández. Con una matrícula de mas de 2000 alumnos, no solo de nuestra ciudad sino también de localidades vecinas "el 15", como se lo conoce popularmente, marca la pauta del funcionamiento de los Terciarios. El Instituto 15 tiene previsto el inicio del ciclo 2021 para los primeros días de abril aunque la inscripción, siempre on line, será a mediados de marzo. EN LAS ESCUELAS TÉCNICAS Fuentes cercanas a los equipos de conducción de la educación técnica de Campana (del sector público) comentan que "hay una normativa del Ministerio, el Plan Jurisdiccional, nosotros estamos buscando como encuadrar nuestra realidad institucional con este Plan y no es fácil". "A veces lo que transmiten los medios no coincide con lo que baja el Ministerio. Nosotros vamos por una vuelta a clases cuidada y segura, teniendo en cuenta la gran matrícula y la gran cantidad de docentes que tiene el sistema de Educación Técnico público de nuestra ciudad". "Debemos pensar que la vuelta a clases presenciales es una construcción cotidiana. Invitamos a las familias a que se comuniquen con las escuelas para ver como se va a volver a clases, aunque la virtualidad nos va a seguir acompañando todo este año, la presencialidad se debe adecuar a la realidad de cada escuela y la situación epidemiológica y los recursos, tanto humanos como de infraestructura, son claves". "En este momento tenemos un déficit de profesores, ya que hay muchos dispensados (con licencia por temas de salud ligados al Covid) y su reemplazo está demorado", concluyeron LA VISIÓN DE LES DOCENTES Docentes del nivel secundario consultados aseguran que "en muchas de las escuelas donde hubo jornada (el jueves y viernes de la semana pasada NdR) para adecuar la vuelta a clases se pudo comprobar que lo que se envió para dar batalla al Covid en cuanto a limpieza es mínimo: Dos lavandinas, una escoba sin el palo (¡?) y tres alcoholes en gel (para una escuela grande de nivel secundario), el termómetro digital nos dicen que lo tiene que comprar la escuela. Yo lo veo bastante precario todo". "Por otro lado nos dieron una serie de indicaciones sobre la obligatoriedad del barbijo, que serían 2 hs de clases sin recreo, no se llevará mochila, los chicos deben ir con la aplicación Cuidar o declaración jurada, barbijo de repuesto, sin contacto entre ellos, como el préstamo de útiles, cuidados extremos al compartir baños. Todo bastante difícil de aplicar en las aulas". Otro docente afirma que "en algunas escuelas, durante las jornadas del jueves y viernes pasado, el o la Inspectora estuvo presente y nos dijeron que no se debe cumplir horario en estos días (antes del inicio del ciclo lectivo) ya que la circulación del virus aumenta con el aumento de la cantidad de personas". "Hay directivos de escuelas secundarias que presionan para la vuelta presencial. Es bastante desigual entre escuelas, va a haber un sistema híbrido con clases presenciales y virtuales". "El armado del cronograma de profesores junto a los horarios y días de clase es muy complejo si hay solo 2 hs de clase y para grupos pequeños de alumnos". "En la Escuela Normal, por ejemplo, decidieron que a partir del 22 de febrero vuelvan los profesores para armar cronogramas y ver la situación de la institución". Por su lado el Ing. Cesar Senar, docente de la Escuela Técnica Nº 1 Luciano Reyes, comenta que "muchas veces los docentes somos convidados de piedra en las decisiones importantes, por ejemplo sobre el tipo de ciclo lectivo que vamos a desarrollar. Los docentes hemos sostenido la continuidad pedagógica durante la pandemia con esfuerzo personal, con nuestro equipo de PC, con nuestra conectividad, etc.". "Hay cuestiones importantes a resolver en la Técnica Nº 1. En el área de infraestructura por ejemplo en el baño de varones hay dos canillas, a veces anda una sola y hay más de 1000 alumnos (de ambos sexos) repartidos en tres turnos". Por otro lado Senar asegura que "hay cargos docentes vacantes del 2020 que solo fueron completados a fin de octubre o principios de noviembre de ese año. Los chicos que deberían haber cursado con esos docentes tuvieron grandes dificultades, el resto de nosotros (los profesores) tratamos dentro de lo posible de suplir esas ausencias con nuestro trabajo . En octubre del 2020 se anunció que entre marzo y abril de este año se iba a realizar una nivelación tratando de recuperar lo perdido en el 2020 pero no tenemos noticias si se está concretando. Notamos que hay muchos anuncios con buenas intenciones pero que luego no se efectivizan. Aun no se ha definido concretamente la implementación del dictado del ciclo lectivo de este año, cómo dar clases presenciales de 90 minutos para cada profesor, con que grupos de chicos hacerlo, etc.", concluyó Senar.

Lic. María Isabel Fernández titular del emblemático Instituto 15



Panorama de la vuelta a clases en las Escuelas Técnicas y Terciarios

Por Arturo Remedi

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar