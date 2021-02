» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 20/feb/2021 de La Auténtica Defensa. La Escuela Técnica Roberto Rocca llevó adelante la cuarta Semana del Educador







Por primera vez se extendió por dos semanas y combinó las modalidades presencial y virtual. Participaron los equipos directivos, administrativos y docentes. Cultura institucional, digitalización, fortalecimiento pedagógico, Aprendizaje Basado en Proyectos y desarrollo integral del estudiante, los focos de trabajo principales. Javier Martínez Álvarez, presidente para Tenaris Cono Sur, cerró la edición con una charla. La mejora continúa es un valor central del modelo educativo de la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR), que durante la quincena inicial de febrero llevó adelante la cuarta edición de la Semana del Educador, una serie de jornadas dirigidas a reflexionar sobre el nuevo ciclo lectivo y consolidar el proyecto de la institución. De la Semana del Educador participaron los equipos directivos, administrativos y docentes de la ETRR. Se desarrolló principalmente de manera virtual con algunos encuentros presenciales optativos, bajo estrictos protocolos, desde la escuela. "Organizamos este ciclo con el doble objetivo de fortalecer la identidad docente y seguir profundizando nuestro modelo educativo", subrayó Mariana Albarracín, vicedirectora de la ETRR. "En las capacitaciones, talleres y encuentros de planificación buscamos fortalecer el trabajo colaborativo y la práctica reflexiva para seguir creciendo, aun dentro de un contexto tan desafiante como el actual". La Semana del Educador contó con destacados speakers. Erika Bienek, directora de Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint, abordó los programas educativos implementados donde las compañías tienen operaciones. Alejandro Piscitelli, filósofo y especialista en nuevos medios, analizó el impacto de los avances tecnológicos en la educación. Por su parte, Melina Furman, doctora en educación e investigadora sobre la enseñanza del pensamiento crítico y curioso, invitó a reflexionar sobre cómo innovar en la escuela real creando una cultura de pensamiento. Constanza Oxenford contó su experiencia con Fundación Germinare, institución que creó para igualar oportunidades a través del acceso a la educación. A su vez, las jornadas de capacitación, entrenamiento y planificación estuvieron a cargo de especialistas internos y externos. "La Escuela Técnica Roberto Rocca ha hecho un esfuerzo extraordinario para adaptarse a la modalidad remota durante la pandemia, logrando resultados sobresalientes y estableciendo una dinámica notable con los estudiantes", expresó Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para Cono Sur, y orador de cierre de la Semana del Educador. En ese sentido, sostuvo que algunos de los cambios impuestos a la educación por la pandemia llegaron para quedarse. "La educación es el vehículo de desarrollo para cualquier país, y la digitalización nos trae una gran oportunidad para multiplicar la capacidad de crear contenidos y de difundirlos. Esto coincide con una de las metas de la ETRR: aportar a un sistema educativo de calidad para construir una país con movilidad social", finalizó Martínez Álvarez. Los docentes que participaron del ciclo destacaron la oportunidad de capacitación continua que brinda la Escuela. "Trabajar junto a colegas, con mis mismas ganas de seguir aprendiendo para mejorar nuestras estrategias educativas me hace sentir parte de algo grande", aseguró Verónica Startschewoi, profesora de Inglés. En ese sentido, aseveró que "la Semana del Educador nos hizo repensar cómo construir conocimiento desde una mirada más integral, involucrando contenido, técnica y el aspecto emocional". "Me llevo nueva información sobre pedagogías para seguir desarrollando en clase", aseveró por su parte Martín Torres, docente de Diseño y Procesamiento Mecánico y Procedimientos Técnicos, para quien el trabajo interdisciplinario que propuso la Semana del Educador también fue un plus extra: "En un momento uní esfuerzos con una profe de idiomas, otro de Ciencias Sociales y una tercera de Naturales, lo que facilita contar con una mirada amplia, distintos focos y perspectivas sobre un mismo tema".













Una nueva edición de la #SemanaDelEducador en la @etrrar llegó a su fin. Durante 2 semanas, los docentes participaron de numerosas capacitaciones con el objetivo de reflexionar sobre los nuevos desafíos de este año y seguir profundizando nuestro modelo educativo. pic.twitter.com/jlEfuIQmJ7 — Ludovico Grillo (@ludovicogrillo) February 18, 2021

La Escuela Técnica Roberto Rocca llevó adelante la cuarta Semana del Educador

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar