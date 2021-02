Después de la vacunación contra la Covid-19, ¿está bien visitar a amigos y seres queridos?

Después de ponerte la vacuna contra la COVID-19, sigue siendo importante tomar precauciones de seguridad, como evitar el contacto estrecho con los demás, para prevenir la propagación del virus que causa la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Antes de que los expertos consideren hacer cambios en las recomendaciones de seguridad actuales, es necesario realizar más investigaciones para entender la inmunidad que brinda una vacuna contra la COVID-19 y cuánto dura la protección. Después de recibir ambas dosis de la vacuna contra la COVID-19, el cuerpo demora aproximadamente dos semanas en desarrollar protección. Pero incluso después de eso podrías infectarte con el virus que causa la COVID-19. Ten en cuenta que la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech tiene un 95 % de eficacia en la prevención del virus de la COVID-19. La vacuna contra la COVID-19 de Moderna tiene un 94,1 % de eficacia en la prevención del virus de la COVID-19. Si bien el riesgo de que contraigas el virus de la COVID-19 después de vacunarte es bajo, sigue siendo posible. Tampoco está claro si las vacunas contra la COVID-19 reducen la propagación del virus de la COVID-19. Por lo tanto, no se sabe si una persona vacunada podría ser portadora del virus de la COVID-19 y contagiar a los demás, incluso si esa persona no se enferma. Es necesario realizar más investigaciones para determinar si puedes seguir contagiando después de vacunarte. Debido a estos factores, incluso después de vacunarte, puedes seguir poniendo en riesgo la salud de familiares y amigos que no se hayan vacunado si los visitas en persona. Las personas mayores tienen el mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa de la COVID-19. Los residentes de asilos de ancianos y convalecientes corren un alto riesgo porque suelen tener múltiples problemas de salud subyacentes, combinados con la edad avanzada. Incluso después de ponerte la vacuna contra la COVID-19, no dejes de seguir las precauciones de seguridad y considera evitar las visitas en persona a amigos y familiares hasta que se sepa más acerca de la inmunidad que brindan las vacunas. Si decides hacer visitas en persona, recuerda mantener la distancia con los demás (unos 6 pies o 2 metros). Usa una mascarilla. Que la visita sea al aire libre, cuando sea posible, o con las ventanas y puertas abiertas para asegurarte de que el espacio esté bien ventilado. Además, lávate las manos con frecuencia.



Respuesta del Dr. Daniel C. DeSimone

