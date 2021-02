SEGUNDA FECHA EN SAN PEDRO Este sábado 20 de febrero, desde las 12.00 horas, se disputará la segunda fecha del Campeonato 2021 Osvaldo "Pato" Morresi que se desarrolla en el picódromo de San Pedro y que tiene como protagonistas a varios representantes de nuestra zona. El campanense, que posee un taller en Lima, recordó las épocas en que seguía la actividad en Zárate y también cómo la vive ahora desde adentro. Sigue preparando su Ford Falcon, al tiempo que planea ampliar su emprendimiento. La localidad de Lima tiene todavía su andar "pueblerino" y la hora de la siesta es un ejemplo de ello. Pero en la Calle 12 al 100, el campanense Daniel Carballo aguarda por la requisitoria periodística en su emprendimiento comercial: un taller muy bien equipado para la atención de vehículos. Allí, el diálogo transcurrirá entre su actividad laboral y sus deseos de ampliar sus horizontes y también entre sus recuerdos como espectador de las picadas y su actualidad como protagonista de estas competencias. -Sos de Campana, ¿por qué armaste tu taller en Lima? -Trabajo en una empresa de la zona y como entendí que en el tema de inyección electrónica para el automóvil no estaba desarrollada en la zona, me lancé con este proyecto que ya está encaminado. La gente lo aceptó y por suerte ya estoy avanzado para poner un nuevo local, más céntrico, para además brindar mayor comodidad, que nunca está de más para los clientes que me exigen tener que agrandarme. -¿Este presente también te da tiempo para estar en el automovilismo? -Siempre me gustó, desde muy pequeño, pero el tema económico nunca estuvo de mi lado. Quise arrancar en karting y hasta llegué a tener uno, pero nunca llegué con los valores. Fe un proyecto más mío que de la realidad. Por eso cuando hoy escucho decir que sin presupuesto no podés correr, me acuerdo lo que yo viví y digo "tal cual". A veces, querer no es poder. -¿Y cómo fueron aquellos años? ¿Cómo lo fuiste manejando? -Como pude, je… Siempre me gustó mucho el tema de las picadas y concurría a las de Zárate para ver a todos los muchachos que corrían. Me acuerdo de varios, como Gobetto, Fossatti, Massini, Caroselli, Darago e Iglesias, entre otros. Pero yo crecí viendo correr a Silvio Albornoz, que era un poco el referente para mí. Yo tenía 16 años. -¿Y vos con qué corrías? -Jajaja… Yo iba a las picadas en bicicleta y como no tenía plata ni para entrar las veía desde arriba de la Ruta 9 hasta que venía la Policía y nos sacaba. Digo "qué pasión tiene uno", porque en la Ruta te pasaban los camiones cerca. Hoy lo pienso y era una locura -¿Y en qué año llegó ese momento de poder vivir las picadas desde adentro, siendo parte de las mismas? -Empecé cuando tenía 21 años con mi auto. Me acuerdo que fui con un Ford Escort, un Zetec 1.8, allá por 2003. Después compré el Sprint en el 2009 y dije "Ahora sí". Pero de loco, de apurado para picar, fui a los 300 libre y me pegaron una paliza increíble. Me quedé con una vena impresionante. Ahí volví y empecé de nuevo. Y no dudé en comprar todo: leva, tapa, carburador… Quería ser competitivo. -¿Tenés un referente al que te guste verlo picar? -El Cabezón Iglesias es uno, porque es muy zorro para picar. Le destaco cómo te clava el tiempo o te hace caer y es muy hábil para el semáforo. Es muy inteligente para correr. Igual, Albornoz fue el que me marcó. -Hoy vemos que estás armando el Falcon. Pareciera que no hay otra marca en tu vida. -Sí, me tiene loco, porque no lo puedo terminar y la verdad es que ya que se desarmó. Hago un repaso general y en eso ando por esto días. No sé cuándo arranco. En cuanto a lo de la marca, no podrí correr con otro auto que no tenga el óvalo. El motor me lo hizo Rubén Peralta y espero incorporarme a la Clase 10. En la última que estuve gané en la Clase 6 de 300 libres en San Pedro. -En el taller tenés también un motor de Fiat. -Sí, tengo que armar un 147 turbo de un muchacho de Campana. Ya está enchavetado, falta tirar la tapa y armar la distribución. Voy a empezar a trabajar en este tema también, siempre me gustaron los desafíos. -Parece que se viene un futuro lleno de posibilidades y trabajo. -Deseo que así suceda. Me gustan los fierros y sé que en este tema de armar y atender motores me siento cómodo y capacitado. Quizás por esto también me voy a dedicar a ellos. -Daniel, estamos en el final de la nota, ¿a quiénes se agradece? -A toda esa gente que cree en uno, a mis clientes y a los muchachos de las picadas, que son unos fenómenos. Y a mi familia, por supuesto. Además, dejame que le deje un agradecimiento especial al diario La Auténtica Defensa, que siempre se ocupa de los muchachos de las picadas y eso está muy bueno.



EL CAMPANENSE COMENZÓ A CORRER EN 2003.



Automovilismo:

Daniel Carballo; "A las picadas iba en bicicleta"

