Breves: Deportivas

20 de Febrero de 2021







FACU SIGUE SUMANDO Anoche, en una nueva jornada de la NBA, Denver Nuggets cortó una racha de dos derrotas consecutivas al superar 120-103 a Cleveland Cavaliers como visitante. El argentino Facundo Campazzo jugó 28 minutos y volvió a aportar en doble dígito: anotó 10 puntos (2/3 en triples). Además, sumó 3 asistencias, 2 rebotes y 2 robos para los Nuggets, que tuvieron como gran figura al canadiense Jamal Murray, autor de 50 puntos (13/15 en dobles y 8/10 en triples). El próximo compromiso de Denver será mañana frente a Atlanta Hawks, nuevamente como visitante.



CAYÓ EL REAL Mientras Denver disfruta en mayor proporción a Facundo Campazzo, en Madrid lo extrañan cada vez más: ayer, el Real cayó 89-78 frente a Valencia por la fecha 25 de la Euroliga. En el Merengue, Nicolás Laprovittola anotó 5 puntos, mientras Gabriel Deck aportó 9. Con este resultado, Real Madrid tiene ahora record de 15-10 y está igualado en la cuarta posición con Bayern Munich y Fenerbahce LNB: ENTRA EN RECESO Apenas 24 horas después de caer 94-66 ante Platense, Olímpico de La Banda se recuperó con victoria 92-88 sobre Libertad de Sunchales en el último partido de la Liga Nacional de Básquet antes del receso que se dará estos días por la disputa de la ventana clasificatoria a la AmeriCup 2022 y por la próxima realización del Final Four del Súper 20. Las posiciones de la LNB tienen como líder a Quimsa de Santiago del Estero (record 25-5). Luego se ubican San Lorenzo (23-8), Regatas Corrientes (21-9), San Martín de Corrientes (21-9), Boca Juniors (22-10), Obras Sanitarias (20-11), Instituto de Córdoba (16-9) y Gimnasia de Comodoro Rivadavia (18-13) para completar el Top 8. MEDVEDEV VS DJOKOVIC El ruso Daniil Medvedev venció 6-4, 6-2 y 7-5 al griego Stefanos Tsitsipas (verdugo del español Rafael Nadal) en la segunda semifinal del Abierto de Australia y así se clasificó a su segunda final de Grand Slam (anteriormente, US Open 2019). El ruso buscará su primer título major en la madrugada de este domingo (5.30 hora argentina) frente al serbio Novak Djokovic, actual número 1 del mundo, quien va por su 18ª corona de Grand Slam y su noveno Abierto de Australia. En tanto, en la madrugada de este sábado se definía a la campeona femenina en la final que protagonizaban la japonesa Naomi Osaka y la estadounidense Jennifer Brady. CHALLENGER DE CONCEPCIÓN Dos argentinos se clasificaron a las semifinales del certamen que se está disputando en Chile sobre polvo de ladrillo: Sebastián Báez barrió 6-1 y 6-1 al boliviano Hugo Dellien y se medirá ahora con el eslovaco Andrej Martin; mientras Francisco Cerúndolo le ganó 6-3 y 7-6 al brasileño Thiago Seyboth Wild y se enfrentará con el chileno Alejandro Tabilo, quien ayer eliminó al santafesino Federico Coria en tres ajustados sets (7-5, 6-7 y 7-6).

