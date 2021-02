» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 20/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Liga Profesional:

Desde las 21.30 recibe a Rosario Central por la segunda fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional. También juega Racing hoy. La segunda fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol comenzó anoche con dos encuentros: Gimnasia (LP) venció 3-0 como local a Talleres de Córdoba con goles de Marcelo Weigandt, Brahian Aleman y Lucas Barrios, mientras Banfield logró su segunda victoria al vencer 2-0 a Arsenal de Sarandí con doblete de Giuliano Galoppo. Y continuará hoy con una jornada que se cerrará con un atractivo especial: el regreso de River Plate al estadio Monumental después de casi un año (la última vez en Núñez fue el 11 de marzo de 2020, cuando goleó 8-0 a Binacional). Será desde las 21.30 horas, cuando el equipo que dirige Marcelo Gallardo reciba la visita de Rosario Central para tratar de recuperarse de la derrota 2-1 sufrida en el debut frente a Estudiantes de La Plata. El Monumental lucirá completamente renovado en su campo de juego, el cual cuenta ahora con un sistema híbrido (desarrollado por la empresa irlandesa SIS Grass) que intercala césped natural con fibras sintéticas (solo un 5% del total) y también con un equipamiento que permite una mejor oxigenación y drenaje del terreno que ya no deberá ser resembrado y que tampoco sufriría anegaciones. La obra, además, generó que el campo de juego se encuentre hoy casi dos metros por debajo del nivel donde estaba anteriormente, una situación que posibilitará la instalación de un nuevo sector de plateas que podría contar con 12 mil butacas más. Por el momento, en ese espacio y el que ocupaba la pista de atletismo, habrá una alfombra gris y lonas publicitarias. El encuentro entre River y Rosario Central cerrará una jornada que comenzará a las 17.10 horas con los partidos Godoy Cruz vs Estudiantes (LP) y Lanús vs Defensa y Justicia. Posteriormente, desde las 19.20 horas, Racing Club recibirá la visita de Aldosivi de Mar del Plata con el campanense Leonardo Sigali entre los titulares. Mañana domingo jugarán: Argentinos Juniors vs Platense (17.10), Sarmiento de Junín vs Vélez Sarsfield (17.10), Patronato vs Independiente (19.20) y Newells vs Boca Juniors (21.30). Finalmente, el lunes se cerrará la programación de la fecha con los partidos Huracán vs Unión (19.15), Atlético Tucumán vs Central Córdoba (19.15) y Colón vs San Lorenzo (21.30).

EL MONUMENTAL FUE SOMETIDO A UNA OBRA QUE COSTÓ CASI 200 MILLONES DE PESOS Y QUE APUNTÓ, PRINCIPALMENTE, A MEJORAR EL CAMPO DE JUEGO. FOTO: TWITTER.



