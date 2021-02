» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 20/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol internacional

20 de Febrero de 2021







DERROTA DEL LEEDS Después de perder 4-2 ante Arsenal, Leeds United, equipo dirigido por Marcelo Bielsa, cayó ayer 1-0 como visitante ante Wolverhampton en el inicio de la 25ª fecha de la Premier League. La programación continuará hoy con otros cuatro encuentros: Southampton vs Chelsea, Burnley vs West Bromwich, Liverpool vs Everton y Fulham vs Sheffield United.



ALETI Y REAL Hoy, en la continuidad de la 24ª fecha de La Liga de España, Atlético Madrid (líder con 55 puntos) será local frente a Levante, mientras su escolta Real Madrid (49) visitará a Valladolid. Además, este sábado también jugarán Elche vs Eibar y Valencia vs Celta de Vigo. La jornada se puso en marcha ayer con el triunfo de Betis, que superó 1-0 como local a Getafe con Guido Rodríguez como titular. GANÓ LA FIORE Con Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta como titulares, Fiorentina venció ayer 3-0 a Spezia (fue titular Nahuel Estévez) en el comienzo de la 23ª fecha de la Serie A de Italia. Así, el conjunto Viola logró avanzar hasta el 12º puesto. Además, también ayer, Torino derrotó 1-0 a Cagliari a domicilio. La programación continuará hoy con Lazio vs Sampdoria, Genoa vs Hellas Verona y Sassuolo vs Bologna. LYON ES LÍDER En el inicio de la 26ª fecha de la Ligue 1 de Francia, Lyon le ganó ayer 3-2 a Brest y alcanzó a Lille en lo más alto de las posiciones. Ambos tienen 55 puntos, uno más que Paris Saint Germain. El campeonato galo continúa hoy con otros dos partidos: Saint Etienne vs Reims y Nantes vs Marsella. SE LE ESCAPÓ En un partido pendiente de la 34ª fecha del Brasileirao, a San Pablo se le escapó la victoria en el clásico ante Palmeiras, que alcanzó el 1-1 final en el tercer minuto adicionado. Así, el conjunto que tendrá ahora como DT a Hernán Crespo (ayer siguió el juego desde la tribuna) quedó muy complicado en la lucha por el título a dos fechas del final del campeonato: el líder es Inter de Porto Alegre (69 puntos) y el escolta es Flamengo (68), mientras San Pablo sigue tercero (63), aunque con mínimas chances. Ya sin posibilidades, Atletico Mineiro (62) se ubica en el cuarto puesto.

Breves: Fútbol internacional

20 de Febrero de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar