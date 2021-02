» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 20/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

20 de Febrero de 2021







SELECCIÓN: DÍAS Y SEDES Ayer quedaron confirmados los días, horarios y escenarios de las próximas dos presentaciones de la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022. El viernes 26 de marzo, por la quinta fecha, será local desde las 21 horas frente a Uruguay en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero (foto). Mientras el martes 30, por la sexta fecha, jugará como visitante frente a Brasil en Recife desde las 21.30 horas. Actualmente, el combinado dirigido por Lionel Scaloni suma 10 puntos y es escolta del Scratch, que tiene puntaje perfecto (12) al cabo de las primeras cuatro jornadas.



CAYERON LAS CHICAS La Selección Femenina Argentina perdió 4-1 frente a Brasil en su debut en la "She Believes Cup" que se disputa en Orlando, Estados Unidos. El único tanto del combinado nacional, dirigido por Carlos Borrello, fue marcado por Mariana Larroquette, quien convirtió de cabeza para el transitorio 1-3. Mientras los goles brasileños fueron anotados por Marta, Debinha, Adriana y Geyse. El próximo compromiso de Argentina en este prestigioso certamen será mañana domingo, frente a Canadá. COPA ARGENTINA En un partido de la primera fase, Defensores de Belgrano venció anoche 4-2 a Almirante Brown en cancha de Estudiantes de Buenos Aires y, así, se convirtió en el hipotético rival de Boca Juniors (que debutará frente a Claypole) en la segunda ronda. En tanto, hoy, desde las 17.10 horas, otros dos equipos de la Primera Nacional se medirán por la primera fase del certamen: Tigre y Alvarado se enfrentarán en el estadio Centenario de Quilmes. El ganador esperará por el vencedor del duelo entre Independiente de Avellaneda y Villa Mitre de Bahía Blanca. FERREIRA, A COLÓN El mediocampista ofensivo Cristian Ferreira pasó a préstamo de River Plate a Colón de Santa Fe en el marco de la negociación por la que Alex Vigo se incorporó al Millonario. Se trata del cuarto refuerzo que llega al Sabalero en este mercado, dado que anteriormente había sumado al defensor Paolo Goltz, al mediocampista Alexis Castro y al delantero Nicolás Leguizamón. POBLETE, A VÉLEZ El mediocampista Gerónimo Poblete (28 años) se convirtió en nuevo refuerzo de Vélez Sarsfield después de haber recibido, además, ofertas de Godoy Cruz de Mendoza e Independiente de Avellaneda. El jugador, surgido de Colón de Santa Fe y que también pasó por San Lorenzo y Metz de Francia, quedó libre recientemente tras su experiencia en Deportes La Serena de Chile. EL ROJO FIRMÓ A DOS El defensor Juan Manuel Insaurralde (ex Colo Colo de Chile) y el mediocampista Adrián Arregui (ex Huracán) fueron presentados oficialmente como nuevas incorporaciones de Independiente de Avellaneda, que ahora busca un delantero (inició gestiones por Jonathan Herrera) luego que se cayera la negociación para sumar al campanense Nicolás Blandi.

Breves: Fútbol

20 de Febrero de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar