Los titulares igualaron 0-0 en dos tiempos de 30 minutos. Y los suplentes se impusieron 2-0 con tantos de Germán Díaz y Enzo Fernández. El próximo ensayo del Violeta será el sábado 27 frente a Comunicaciones. Villa Dálmine cerró ayer su tercera semana de preparación para el próximo campeonato de la Primera Nacional (comenzará el 13 de marzo) con un amistoso frente a Acassuso. La jornada le dejó saldo de un empate en cero en el partido entre titulares y una victoria 2-0 en el duelo entre suplentes (ambos encuentros se dividieron en dos tiempos de 30 minutos). Para el Violeta fue la culminación de una semana importante en cuanto a la conformación de su plantel: arribaron cuatro refuerzos más (el arquero Emanuel Bilbao, los defensores Franco Flores y Rodrigo Cáseres y el delantero Alejandro Gagliardi) y se arregló condiciones para la llegada de otros dos (el lateral izquierdo Fernando Bersano y el delantero Stefano Zarantonello, ambos a préstamo de Talleres de Córdoba). Así, en el amistoso de ayer, Felipe De la Riva empezó a perfilar la alineación que piensa para el próximo torneo. En ese sentido, de acuerdo a lo visto este sábado en el estadio de Mitre y Puccini, la idea del entrenador es un sistema táctico 4-4-2 en el que los refuerzos Bilbao, Flores, Leandro Larrea, Ataliva Schweizer, Marcos Sánchez y Gagliardi asoman como titulares. Ante Acassuso, Larrea jugó como mediocampista ofensivo por derecha, mientras Schweizer fue el volante central de orden y primer pase (mostró claridad para encontrar compañeros por delante de su línea). En el primer tiempo, el exjugador de Boca Unidos fue acompañado por Recalde en el centro del campo, pero en el segundo, con el ingreso de Tomás Garro por Fede, fue Sánchez el que se cerró para hacer las veces de "doble 5". En defensa, Villa Dálmine casi no pasó sobresaltos (en la jugada de mayor peligro de Acassuso respondió bien Bilbao). Y con Garro abierto sobre la izquierda, el equipo fue más incisivo en los metros finales a la hora de buscar a Catriel Sánchez (tuvo dos chances, una en cada tiempo) y Gagliardi. Sin embargo, no pudo romper el cero con el que terminarían los primeros 60 minutos. En el segundo partido de la mañana, el duelo de suplentes quedó para el Violeta, que se impuso con goles de Germán Díaz (remate desde afuera del área que contó con la complicidad del arquero visitante) y Enzo Fernández (empujó una asistencia de Sergio Sosa), ambos en el primer tiempo. Díaz (exjugador de Berazategui y Deportivo Armenio) es un mediocampista ofensivo que lleva dos semanas de entrenamiento con el plantel y que viene conformando al cuerpo técnico, por lo que no sorprendería que próximamente fuera anunciado como nuevo refuerzo. Ayer, minutos después de convertir, debió ser reemplazado por una molestia muscular. Mañana lunes, los dirigidos por De la Riva comenzarán su cuarta semana de preparación, en la que se esperan diferentes novedades. En cuanto a la conformación del plantel, se aguardan las firmas de Bersano y Zarantonello y también el arribo de un marcador central izquierdo. Mientras desde lo futbolístico, el uruguayo seguirá afilando detalles y, para ello, ya tiene programado un cuarto amistoso, el sábado 27 frente a Comunicaciones, nuevamente en Campana. Antes, el jueves 25, se realizará el sorteo del Campeonato 2021 de la Primera Nacional. Será entonces cuando Villa Dálmine conocerá cuáles serán sus rivales en este certamen que se dividirá en dos zonas de 17 y 18 equipos que se desarrollarán todos contra todos, a dos ruedas, desde el próximo 13 de marzo. SÍNTESIS PRIMER PARTIDO VILLA DÁLMINE (0): Emanuel Bilbao; Franco Flores, Maximiliano Pollacchi, Agustín Stancato, Facundo Rizzi; Leandro Larrea, Ataliva Schweizer, Federico Recalde (ST Tomás Garro), Marcos Sánchez; Alejandro Gagliardi y Catriel Sánchez. DT: Felipe De la Riva. ACASSUSO (0): Nicolás Angellotti; Federico Real, Andrés Zanini, Daniel Silvani, Alex Ruiz; Jorge Ferrero, Agustín Benítez, Tomás Cruz, Claudio Salto; Federico Sellecchia y Damián Salvatierra. DT: Alejandro Friedrich. GOLES: No hubo. DETALLE: Se jugaron dos tiempos de 30 minutos. ESTADIO: Villa Dálmine. SÍNTESIS SEGUNDO PARTIDO VILLA DÁLMINE (2): Juan Marcelo Ojeda (ST Lucas Bruera); Santiago Moyano, Rodrigo Cáseres, Eduardo Vallejos, Peter Martínez; Laureano Tello, Federico Recalde (ST Facundo Lando), Germán Díaz (PT 22m Tomás Garro; ST 13m Lucas Cajes), Franco Costantino; Enzo Fernández y Sergio Sosa. DT: Felipe De la Riva. ACASSUSO (0): Llanes, Agustín Polito, Richard Rodríguez, Bruno Dordoni, Luca Falabella; Víctor Barrionuevo, Rodrigo Pepe, Nicolás Violini, Alan Cristeff; Agustín Auzmendi y Bautista Hernández. DT: Felipe De la Riva. GOLES: PT 16m Germán Díaz (VD) y 26m Enzo Fernández (VD). DETALLE: Se jugaron dos tiempos de 30 minutos. ESTADIO: Villa Dálmine.

MARCOS SÁNCHEZ JUGÓ PRIMERO COMO MEDIOCAMPISTA POR IZQUIERDA Y LUEGO SE CERRÓ PARA ACOMPAÑAR A SCHWEIZER COMO “DOBLE 5".





EL SEGUNDO GOL DEL VIOLETA EN EL PARTIDO ENTRE LOS SUPLENTES: SOSA ASISTIÓ Y CHIMBA FERNÁNDEZ DEFINIÓ.





EL MEDIOCAMPISTA OFENSIVO GERMÁN DÍAZ SE ENCUENTRA A PRUEBA. AYER MARCÓ UN GOL PARA LOS SUPLENTES.





ALEJANDRO GAGLIARDI DISPUTO SU PRIMER AMISTOSO CON VILLA DALMINE.



Primera Nacional:

Villa Dálmine se probó ante Acassuso y se quedó con un empate y una victoria

