Fue ayer por la tarde, a la altura del barrio Las Campanas, mano a Capital Federal. Hubo 5 heridos. Si se considera las características del impacto y cómo quedó el auto, claramente es un milagro que no haya que lamentar víctimas fatales. De hecho, un joven de 17 años, fue rescatado en estado inconsciente de su interior. Todo sucedió ayer por la tarde cuando el Peugeot 307 patentado en Zárate se detuvo sobre la banquina de la Ruta 9 mano a Capital Federal por un desperfecto mecánico, a la altura del barrio Las Campanas. Fue así que su conductor, Pablo Duckart, bajó del vehículo para intentar repararlo, al tiempo que el resto de los ocupantes, un joven y dos mujeres, quedaron en el interior cuando un camión Mercedes Benz al servicio de la empresa Furlong, se aproximaba al lugar realizando maniobras erráticas, hasta que los impacta y finaliza su trayectoria cayendo al zanjón colector de pluviales existente en el sector. Todos los involucrados sufrieron heridas de diferente gravedad y fueron trasladados hasta el Hospital San José, mientras permanecía cortado el carril lento y central de la Ruta. Del operativo participaron Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Comando Patrulla, SAME y personal del concesionario de la autopista.









EL PEUGEOT 307 ESTABA EN LA BANQUINA Y FUE IMPACTADO DE ATRAS POR UN CAMIÓN DE GRAN PORTE.

#Ahora camión Mercedes Benz chocó el lateral de un Peugeot 307 estacionado en la banquina por desperfectos, mas adelante rompe el guararrail y cae al zanjón, #Panamericana km 71 a Capital. 5 ocupantes del vehículo y el camionero trasladados al hospital. Bomberos , CP, SAME pic.twitter.com/rvIRvHJd9a — Daniel Trila (@dantrila) February 20, 2021

Ruta 9:

Camión impacta contra un auto detenido sobre la banquina

