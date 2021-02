Comprometidos con su barrio

Recuperando el brillo de antaño, hoy se cumplen los primeros 50 años de la Sociedad de Fomento del barrio Dallera. Joven y carismático, Hernán Gaggino es el impensado presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Dallera. Impensado, porque Hernán es relativamente nuevo en el barrio. Sin embargo, supo interpretar la trascendencia de la institución que soñó Eriberto Funes hace 50 años atrás junto a Carlos Daltués y Luis Barretto, entre otros. Hernán es nacido en Villa Ballester, pero los fines de semana en Campana esperaban su abuela, sus tíos y sus primos. Se le iluminan los ojos y dice: "Siempre supe que mis hijos iban a nacer en Campana… y me radiqué en Dallera porque me gustó el barrio: gente de clase media, trabajadora, de vecinos que se conocen desde siempre". Es jueves, y se apuran los últimos detalles en la nueva cocina de 20 metros cuadrados que da al gran salón de usos múltiples: una formidable parrilla pensada para dos lechones e invitados, dos hornos pizzeros, 1 cocina a gas y una sobreviviente heladera mostrador de madera a la que le robaron el motor, pero no tardarán en volver a darle vida. "No vinimos a mirar para atrás, vinimos a mirar para adelante y a generar cosas importantes para el barrio", dice el presidente en un genuino tono circunspecto, mientras Carlos Daltués, Argentina Quiepo y Ramón Roberto Alegre llevan y traen, concentrados en sus tareas. El gran salón, con su escenario, tiene la firma del paso de la Fundación Rocca por la institución: disimuladas entre las paredes, afloran columnas de tubos sin costura que sostienen la estructura. Daltués sonríe y confirma la hipótesis: "El ingeniero Romeo venía los viernes a ver como andaba todo y de paso se quedaba a comer. Una vuelta avisó que tenía ganas de comer chivito y acá no se conseguía. Pero Funes hizo traer 3 desde San Luis… ahí Romeo nos prometió el tinglado completo para el salón de fiestas y cumplió". Seguimos recorriendo las instalaciones que, pandemia mediante, entraron en pausa. Pizarrones dan cuenta de múltiples actividades que tienen lugar en Maipú al 300 desde el 2017, cuando se hace cargo la actual gestión: Taekuondo, Porcelana Fría, Lucha Olímpica, Canto, Guitarra, Zumba, Folklore, Tango, Estimu-lación de la Memoria, Lucha Olímpica, Yoga, Decoración de tortas… y siguen las firmas. "Al jubilado - dice Gaggino mientras mira hacia la cocina- tiende a menospreciárselo. Pero ahí los tenés, trabajando con la misma ilusión que hace 50 años atrás. Cuando comencé a caminar el barrio, fueron ellos los primeros en apuntalarme para reflotar la sociedad de fomento. Gracias al compromiso y el amor que ellos y el resto de la comisión tienen por el barrio pudimos recuperar la personería jurídica, volver a poner esto de pie y brillando como en sus mejores épocas". Todo estará listo para el sábado por la noche: al no estar permitidas las reuniones masivas, una cena íntima y de camaradería reunirá a unos pocos alrededor de la mesa. A las cero horas de hoy, domingo 21 de febrero habrán cantado el feliz cumpleaños. Desde estas líneas nos sumamos al sentido e inspirador festejo.

"Fueron ellos los primeros en apuntalarme" dice el presidente Gaggino, en la foto junto a Daltués, Quiepo y Alegre.





La primera página del Libro de Actas, fechada hace 50 años atrás. DIGNOS HEREDEROS DE DON FUNES Presidente: Hernán Martín Gaggino, Vicepresidente: Alberto Álvarez, Secretaria: Gretel Daltues, Pro secretaria: Natividad Maidana, Tesorera: Argentina Queipo, Pro tesorera: Norma López, Primer Vocal: José Montiel, Segundo Vocal: Jonatan Ramírez, Tercer Vocal: Carlos Daltués, Primer vocal suplente: Laura Aguirre, Segundo vocal suplente: Roberto Alegre, Tercer vocal suplente: Juan Marciani, Primer revisor de cuentas: Mirta González, Segundo revisor de cuentas: Beatriz Soldá, Tercer revisor de cuentas: José Humoffe, Primer revisor suplente: Mariano Barrios, Segundo revisor suplente: Gabriela Campodónico, Tercer revisor suplente: José Luis Álvarez.

Comprometidos con su barrio

