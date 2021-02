» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 21/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Coronavirus:

Este sábado se informaron 34 positivos y 74 altas médicas en la ciudad. Desde el lunes se confirmaron 454 recuperados y los casos activos quedaron ayer en 318. En tanto, a nivel nacional se indicaron 5.944 nuevos contagios y 122 fallecidos. La Secretaría de Salud municipal informó ayer 34 nuevos positivos de coronavirus y 74 altas médicas en la ciudad, consolidando así la tendencia que marcó esta semana en Campana: más recuperados que contagiados en cada uno de los partes diarios. De hecho, desde el lunes hasta el sábado se acumularon 180 positivos y 454 altas médicas. Esto impactó en los casos activos, que cayeron significativamente: ahora son 318 los vecinos que cursan la enfermedad, cuando en el cierre de la semana pasada eran 592. Sin embargo, en cuanto a la evolución de los contagios, esta semana epidemiológica que concluyó ayer (los domingos no hay parte local) reunió más positivos (180) que la anterior (167) después de dos semanas que habían superado los 300 contagios (ver gráfico). Actualmente, la media mensual de casos en febrero es de 33 por día (en enero había sido de 38,7). Mientras el promedio de las últimas siete jornadas se encuentra en 25,7 en Campana. En su parte de ayer, la Secretaría de Salud municipal no informó nuevos decesos (en febrero no se ha registrado ninguno hasta el momento), por lo que el cuadro de situación de nuestra ciudad quedó ahora conformado por 6.168 casos totales que se dividen en 318 que se encuentran activos (5,12%), 5.722 que se han recuperado (92,8%) y 128 que han fallecido (2,08%). REPORTE PROVINCIAL En su actualización de ayer a las 19:19 horas, la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentaba a nuestra ciudad con 6.530 casos totales. Es decir: 39 más que en la jornada anterior y 362 más que los informados por la Secretaría de Salud municipal. En cuanto a los fallecidos, el reporte provincial sigue mostrando a Campana con 131 víctimas fatales, tres más que las confirmadas hasta ahora a nivel local. DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate informó ayer 12 nuevos positivos y 20 altas médicas, por lo que su cuadro de situación presenta ahora 4.723 casos totales que se dividen en 387 que se encuentran activos, 4.192 que se han recuperado y 144 que han fallecido. Por su parte, la Municipalidad de Escobar brindó ayer de manera conjunta los partes de viernes y sábados, que suman 100 nuevos positivos, 69 altas médicas y un deceso. Con estos números, el distrito acumula 12.799 casos totales (1.457 activos, 10.897 recuperados y 445 fallecidos) En tanto, Exaltación de la Cruz indicó 12 nuevos contagios, por lo que ahora reúne 1.444 casos totales, entre los que se cuentan 78 que se encuentran activos actualmente. Finalmente, en Pilar se registraron 30 positivos y 74 altas médicas, por lo que ahora el Municipio presenta 20.115 casos totales entre los que se cuentan 2.167 que se encuentran activos. INFORME NACIONAL El Ministerio de Salud de la Nación confirmó ayer 5.944 nuevos contagios de coronavirus en el país, que ahora acumula 2.060.625 casos totales desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 148.070 se encuentran activos (son 34 más que en el último reporte). A su vez, la cartera sanitaria indicó 122 nuevas muertes (63 hombres y 59 mujeres) y Argentina alcanzó así las 51.122 víctimas fatales. Del total de decesos de ayer, 65 se notificaron desde la provincia de Buenos Aires y 33 desde la Ciudad de Buenos Aires. El reporte de este jueves también informó que 3.605 personas que se contagiaron coronavirus se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva (son 3 menos respecto a la jornada anterior). Al mismo tiempo señaló que la ocupación de camas críticas, más allá del diagnóstico del paciente, es del 54,2% a nivel nacional (sin variación) y del 59,3% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (sin variación). De los 5.944 nuevos positivos informados este miércoles, 2.510 corresponden a la provincia de Buenos Aires (42%); 596 a la Ciudad de Buenos Aires (10%); 591 a la provincia de Córdoba (10%); y 376 a la de Santa Fe (6%). Con el reporte de ayer, el promedio de positivos diarios en las últimas siete jornadas cortó dos subas consecutivas y experimentó ayer una leve baja: pasó de 5.598 a 5.582. En tanto, el promedio de muertes informadas en los últimos siete días fue de 134.



ESTA SEMANA REGISTRÓ MÁS POSITIVOS QUE LA ANTERIOR EN CAMPANA.





